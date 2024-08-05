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Иван Охлобыстин снялся в комедийном сериале «Пока не родила»
Фото ТНТ.

Иван Охлобыстин снялся в комедийном сериале «Пока не родила»

Телеканал ТНТ покажет комедию, в которой компанию Охлобыстину составят актрисы Ангелина Загребина и Екатерина Стулова.

19 августа в 20.00 на телеканале ТНТ состоится премьера нового 16-серийного комедийного сериала с выразительным названием «Пока не родила». Это история о двух семьях из разных социальных слоев, чьи миры случайным образом пересекаются из-за авантюры беспечной главной героини Киры. 

Кира, пытаясь спасти свою семью от выселения из квартиры, придумывает аферу, жертвой которой сама и становится. В клинике по ЭКО ей подсаживают эмбрион состоятельной бездетной семейной пары, предназначенный для их суррогатной матери. План Киры заключался в том, чтобы обвинить клинику в ошибке и получить деньги, но теперь перед ней встает дилемма — избавиться от нежелательной беременности? Но тогда она лишит людей последнего шанса иметь долгожданного ребенка. Или рожать? Значит, попрощаться с привычной жизнью, своей мечтой стать художником и свободой, которая так много значит для Киры…

Евгения Капралова и Ангелина Загребина.JPG
 
Роль Киры исполнила Ангелина Загребина, в ролях состоятельных супругов — Иван Охлобыстин и Екатерина Стулова. В сериале также снимаются Евгения Капралова, Татьяна Орлова, Арсений Сергеев и другие. 

Ангелина Загребина___.jpg

Ангелина Загребина, актриса:

— Кира сначала делает, потом думает. В ней есть азарт и беззаботность, которые меня привлекли. Беззаботность, убежденность в правильности своих поступков — нравится и бесит одновременно. Мы с ней очень разные, и очень похожи. А еще у нее очень интересная семья. Наши сценаристы создали просто потрясающих героев.

Иван Охлобыстинактер:

— У нас своеобразная история. Тем не менее, это комедия, высмеивающая многие жизненные ситуации. Мою жену играет Катя Стулова, прекрасная комедийная актриса, наблюдать за ней — это удовольствие. Но, у нас весь коллектив хороший. И главная героиня Ангелина Загребина, и ее экранная мама Евгения Капралова, и бабушка Татьяна Орлова. Все классные!

Иван Охлобыстин — наш земляк, он родился в доме отдыха «Поленово». Сам актер об этом говорит так:

— Мое место силы — непосредственно сам музей «Поленово». Там божественная природа — каскадные луга, выходящие к реке. Поленов был очень гостеприимным человеком, поэтому там в свое время собирались лучшие художники, писатели, композиторы своего времени — вся культурная элита. Это очень хорошее место. Мы туда приезжаем и останавливаемся рядом в экоотеле на другой стороне Тарусы. 

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