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Пять крупных предприятий ОПК приглашают туляков на ярмарку вакансий
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Пять крупных предприятий ОПК приглашают туляков на ярмарку вакансий

Работодатели предлагают зарплату от 70 тысяч рублей.

6 августа в Туле пройдет ярмарка вакансий. Пять крупных предприятий сферы оборонно-промышленного комплекса — «КБП» им. А. Г. Шипунова, Машзавод «ШТАМП», «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева, ЦКБА, Тулаточмаш, — представят порядка 1300 вакантных рабочих мест. Соискателям продемонстрируют выставочные материалы, экспонаты производственной продукции.

Работодатели приглашают на работу

  • штамповщиков с заработной платой 80 тысяч рублей,
  • слесарей-инструментальщиков — от 80 тысяч рублей;
  • операторов станков с ПУ — от 70 тысяч рублей;
  • инженеров — 100 тысяч рублей;
  • токарей — 90 тысяч рублей,
  • слесарей-ремонтников — от 75 тысяч рублей;
  • термистов — от 70 тысяч рублей;
  • механиков — 70 тысяч рублей;
  • слесарей-сборщиков — от 120 тысяч рублей;
  • электросварщиков — 100 тысяч рублей;
  • шлифовщиков — от 90 тысяч рублей;
  • конструкторов — 90 тысяч рублей;
  • сборщиков изделий — от 85 тысяч рублей;
  • инженеров-конструкторов — 75 тысяч рублей;
  • водителей автомобиля — 70 тысяч рублей. 

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство.

Мероприятие состоится с 15.00 до 17.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, д. 34.

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