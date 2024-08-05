Пять крупных предприятий ОПК приглашают туляков на ярмарку вакансий

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Работодатели предлагают зарплату от 70 тысяч рублей.

6 августа в Туле пройдет ярмарка вакансий. Пять крупных предприятий сферы оборонно-промышленного комплекса — «КБП» им. А. Г. Шипунова, Машзавод «ШТАМП», «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева, ЦКБА, Тулаточмаш, — представят порядка 1300 вакантных рабочих мест. Соискателям продемонстрируют выставочные материалы, экспонаты производственной продукции.

Работодатели приглашают на работу

штамповщиков с заработной платой 80 тысяч рублей,

слесарей-инструментальщиков — от 80 тысяч рублей;

операторов станков с ПУ — от 70 тысяч рублей;

инженеров — 100 тысяч рублей;

токарей — 90 тысяч рублей,

слесарей-ремонтников — от 75 тысяч рублей;

термистов — от 70 тысяч рублей;

механиков — 70 тысяч рублей;

слесарей-сборщиков — от 120 тысяч рублей;

электросварщиков — 100 тысяч рублей;

шлифовщиков — от 90 тысяч рублей;

конструкторов — 90 тысяч рублей;

сборщиков изделий — от 85 тысяч рублей;

инженеров-конструкторов — 75 тысяч рублей;

водителей автомобиля — 70 тысяч рублей.

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство.

Мероприятие состоится с 15.00 до 17.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, д. 34.