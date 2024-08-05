Тульский лётчик-ветеран Николай Кульпов отметил 101-й день рождения

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В понедельник, 5 августа, летчику-штурмовику, ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Тульской области Николаю Ивановичу Кульпову исполнился 101 год.

От имени врио главы региона Дмитрия Миляева героя поздравила министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова:

– От всей души и с глубокой благодарностью поздравляю Вас с днем рождения! Искренне желаю здоровья, крепости духа, исполнения всех желаний и мирного неба над головой. Пусть каждый день приносит Вам радость и счастье, а близкие всегда будут рядом.

В годы Великой Отечественной войны Николай Иванович был летчиком тяжелой авиации. Совершил 57 боевых вылетов в составе 206-го штурмового корректировочно-разведывательного полка. Участвовал в боях на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах, награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденами Красной звезды и Красного знамени.