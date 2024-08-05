  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский лётчик-ветеран Николай Кульпов отметил 101-й день рождения - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский лётчик-ветеран Николай Кульпов отметил 101-й день рождения
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Тульский лётчик-ветеран Николай Кульпов отметил 101-й день рождения

В годы Великой Отечественной войны Николай Иванович воевал на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах, совершил 57 боевых вылетов.

В понедельник, 5 августа, летчику-штурмовику, ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Тульской области Николаю Ивановичу Кульпову исполнился 101 год.

От имени врио главы региона Дмитрия Миляева героя поздравила министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова:

– От всей души и с глубокой благодарностью поздравляю Вас с днем рождения! Искренне желаю здоровья, крепости духа, исполнения всех желаний и мирного неба над головой. Пусть каждый день приносит Вам радость и счастье, а близкие всегда будут рядом.

3bp1g64ueusnvowl9vey7pvn774cxef3.jpg

В годы Великой Отечественной войны Николай Иванович был летчиком тяжелой авиации. Совершил 57 боевых вылетов в составе 206-го штурмового корректировочно-разведывательного полка. Участвовал в боях на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах, награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденами Красной звезды и Красного знамени.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 22:28 +1
Другие статьи по темам
Событие
поздравлениедень рожденияветеран Великой Отечественной войны
Место
Тульская областьТула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Какие дома Тулы будут обесточены 6 августа
Какие дома Тулы будут обесточены 6 августа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.