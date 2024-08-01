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«Экологическое благополучие»: в Тульской области обсуждают Программу развития региона до 2030 года

«Экологическое благополучие»: в Тульской области обсуждают Программу развития региона до 2030 года

1 августа в «Октаве» пройдет отраслевая экспертная сессия, посвященная вопросам экологической безопасности.

Врио губернатора Дмитрий Миляев поручил актуализировать действующую программу развития Тульской области, скорректировать ее в соответствии с национальными целями, обозначенными Президентом России в Послании Федеральному Собранию, и продлить до 2030 года.

Чтобы максимально приблизить задачи, которые на ближайшие 6 лет поставит перед собой Правительство региона к реальным потребностям и запросам его жителей, первым этапом формирования новой программы станут стратегические сессии по каждой из 7 национальных целей, обозначенных президентом. Одна из них — экологическая безопасность.

1 августа в рамках отраслевой экспертной сессии «Экологическое благополучие» рассмотрят вопросы формирования экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья; сохранения лесов и биологического разнообразия, устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и создания условий для экологического туризма во всех национальных парках.

В работе сессии примет участие министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

Также участие в мероприятии примут представители Тульского областного экзотариума, лесничеств области, ООО «Хартия», ГУ ТО «Природа», ГУ ТО «Тульские парки», общественной организации «Экологическая защита», АО НК «Азот», Тульской региональной общественной организации охотников и рыболовов, ООО МСК-НТ, АО «КМЗ», ТулГУ.

Отметим, в рамках обсуждения Программы развития региона до 2030 года будет проведено 20 сессий — 7 отраслевых и 13 территориальных, в которых примут участие представители каждого муниципалитета региона.

Работа над программой будет проходить в широкой дискуссии с жителями региона, общественниками, бизнес-сообществом. Каждый желающий сможет внести свои предложения. Для этого сформированы интерактивные онлайн-площадки: сообщество «ВКонтакте» и электронная почта [email protected].

Также жители могут подать свои предложения в ходе открытых приемов органами исполнительной власти и администрациями муниципальных образований.

Сбор предложений и их экспертная оценка будут проходить до 19 августа. После этого состоится совместная сессия с Правительством области, где эксперты представят результаты своей работы профильным министрам и главе региона Дмитрию Миляеву.

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Люди
Дмитрий Миляев
Место
ТулаТульская область

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