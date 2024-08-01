Июль в Туле стал самым жарким месяцем за последние 13 лет

Фото Алексея Пирязева.

Синоптики не зафиксировали ни одного пасмурного дня за месяц.

В июле в Туле были побиты многолетние максимумы температуры воздуха. Как рассказали Myslo синоптики, в этом месяце пасмурных дней не было. Продолжительность солнечного сияния составила 392 часа, при месячной норме — 297 часов.

Среднемесячная температура воздуха составила 21,90°, что на 2 градуса выше многолетней нормы. Для сравнения в июле 2023 года среднемесячная температура воздуха была 18,60°. Июль 2024 года оказался самым жарким за последние 13 лет.

За прошлый месяц в Туле выпало 55 мм осадков, что составило 72% от многолетней нормы. Самый дождливый день был 19 июля, за сутки выпало 12,6 мм (17% от месячной нормы). Например, в июле 2023 года выпадало 87 мм осадков (114% от нормы).