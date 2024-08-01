ДТП с фурой в Ефремовском районе: 6 человек пострадали, один скончался

Фото пресс-службы УМВД по Тульской области.

Большегруз проехал на красный и влетел в ГАЗель.

Сегодня, 1 августа, утром в Ефремовском районе на трассе М-4 «Дон» водитель фуры Scania с полуприцепом проехал на красный сигнал светофора и влетел в пассажирскую ГАЗель.

В результате аварии ранения получили 7 человек, находившихся в отечественной машине. Один из пострадавших — 24-летний мужчина-пассажир от полученных травм скончался, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего и принимаются меры для скорейшей ликвидации последствий ДТП.