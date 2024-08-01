  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. ДТП с фурой в Ефремовском районе: 6 человек пострадали, один скончался - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
ДТП с фурой в Ефремовском районе: 6 человек пострадали, один скончался
Фото пресс-службы УМВД по Тульской области.

ДТП с фурой в Ефремовском районе: 6 человек пострадали, один скончался

Большегруз проехал на красный и влетел в ГАЗель.

Сегодня, 1 августа, утром в Ефремовском районе на трассе М-4 «Дон» водитель фуры Scania с полуприцепом проехал на красный сигнал светофора и влетел в пассажирскую ГАЗель. 

sow14rs2uphvqgehia2ax3s23e6pu4w0.jpg

В результате аварии ранения получили 7 человек, находившихся в отечественной машине. Один из пострадавших — 24-летний мужчина-пассажир от полученных травм скончался, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего и принимаются меры для скорейшей ликвидации последствий ДТП.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 12:51 0
Другие статьи по темам
Место
Ефремовский район
Прочее
ДТПфурапассажир
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Экологическое благополучие»: в Тульской области обсуждают Программу развития региона до 2030 года
«Экологическое благополучие»: в Тульской области обсуждают Программу развития региона до 2030 года
Туляк захламил квартиру в «хрущевке» на ул. Октябрьской так, что не закрывается входная дверь: фото
Туляк захламил квартиру в «хрущевке» на ул. Октябрьской так, что не закрывается входная дверь: фото
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.