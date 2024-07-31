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Госдума окончательно запретила продавать детям энергетики
Фото: ru.freepik.com.

Госдума окончательно запретила продавать детям энергетики

Регионы самостоятельно решат вводить ли дополнительные меры против энергетиков.

В Госдуме в третьем — финальном — чтении принят закон, который запрещает теперь продавать энергетики несовершеннолетним. Получать «заряд» смогут только взрослые (на кассе могут спросить паспорт) или дети под контролем родителей, сообщает «Российская газета». 

Речь идет о бесконтрольном потреблении напитков, которые в больших количествах могут нанести вред организму, пояснили в Думе. Депутаты решили перенести на федеральный уровень те правила, которые уже действуют в подавляющем большинстве российских регионов (в 65-ти). 

— Среди молодежи каждый второй потребляет энергетики. Вред таких напитков доказан врачами — они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний, — отметил председатель ГД Вячеслав Володин. 

Продажа безалкогольных энергонапитков детям и подросткам запрещается при любой форме торговле — в магазинах, кафе, онлайн. Регионы при этом смогут по своему решению вводить и дополнительные меры против энергетиков. А именно, ограничивать место и время продажи данных напитков. 

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Автор:
сегодня, в 15:49 0
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