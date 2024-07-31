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В ближайшие три часа в Тульской области ожидаются грозы
Фото Алексея Пирязева.

В ближайшие три часа в Тульской области ожидаются грозы

Объявлено метеопредупреждение.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером местами
на территории Тульской области ожидаются грозы.

Телефон экстренных служб: 112, 101.

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сегодня, в 16:04 0
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