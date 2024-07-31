В ближайшие три часа в Тульской области ожидаются грозы

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером местами
на территории Тульской области ожидаются грозы.
Телефон экстренных служб: 112, 101.
Объявлено метеопредупреждение.
По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером местами
на территории Тульской области ожидаются грозы.
Телефон экстренных служб: 112, 101.
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