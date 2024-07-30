Опытный спортивный семьянин: нейросеть нарисовала «портрет» Тульской области

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Это произошло на первой территориальной сессии общественного обсуждения Программы развития Тульской области, которая состоялась в Алексине.

Глава региона Дмитрий Миляев поручил актуализировать действующую Программы развития Тульской области, скорректировать её в соответствии с целями и задачами, поставленными Президентом России и с новым горизонтом планирования – до 2030 года.

Особое внимание в программе будет уделено развитию муниципальных образований. Более 80 жителей Алексина и рабочего поселка Новогуровский – от руководителей предприятий и организаций разных форм собственности до активистов-общественников и ветеранов СВО –одними из первых приняли участие в обсуждении предложений для включения в Программу развития региона.

По словам главы администрации Алексина Павла Федорова, широкое представительство жителей этих поселений позволяет поднять вопросы, которые действительно волнуют людей. Для начала участникам предложили представить Тульскую область в виде человека. Нужно было рассказать о том, какой он, где живет и работает, какая у него семья.

Задание сняло лишнее напряжение перед мозговым штурмом – за каждым столом жители составили список основных проблем своих муниципалитетов, а потом перенесли их на большие листы ватмана. На обсуждения внутри каждой рабочей группы отводилось по 15 минут, а на презентацию итогов мозговых штурмов всего по 3 минуты.

Разговор шёл о серьезных вещах – о кадровом голоде на предприятиях и в бюджетной сфере, о необходимости модернизации городской инфраструктуры, проблемах в здравоохранении, образовании, экологии и так далее.

Также жители высказали предложения об открытии новых общественных пространств, продолжении ремонта школ и детских садов, развитии инфраструктуры муниципалитетов, появлении новых молодежных локаций и о необходимости своевременного вывоза мусора.

– Повторяющиеся за разными столиками ответы свидетельствуют о том, что, во-первых, участники хорошо знают проблемы своих муниципальных образований, а, во-вторых, озвученные ими проблемы действительно актуальны. Спасибо организаторам за такое продуктивное обсуждение, – поделился мнением общественный деятель, ветеран органов госбезопасности Анатолий Симонов.

О многом говорит и то, кто озвучивал на презентациях мнение своих рабочих групп. Егор Ретуев, Юлия Фадеева, Роман Мортяков, Михаил Егоров и другие выступающие стали уже без преувеличения настоящими лидерами общественного мнения в Алексине.

В финале замминистра внутренней политики Илья Родичев представил портрет Тульской области в человеческом обличии, который нейросеть создала на основе ответов участников встречи на вопросы первого задания. На интерактивном экране все увидели седовласого (умудренного опытом) спортивного (результат здорового образа жизни) 40-летнего (все еще впереди!) мужчину, у которого красавица-жена (семейные ценности в приоритете) и четверо детей (демография на подъеме), а также домашние животные (гармония с природой). И все это – на фоне большого двухэтажного индивидуального жилого дома (решение жилищного вопроса и повышение материального благосостояния населения).

«Все мы стали участниками большой работы по актуализации новой программы развития нашего региона. Где-то на сегодняшней сессии бурно обсуждали проблемные вопросы, где-то – умеренно. Но участвовали в обсуждении все без исключения! Я уверен, что поднятые сегодня вопросы найдут отражение в нашей программе. И все мы постараемся решить. Спасибо большое за участие в этом важном для нашего региона процессе!», – сказал Илья Родичев.

«Сегодня обсуждались разные проблемы муниципальных образований – экологические, кадровые, ЖКХ, медицины, образования, промышленных предприятий. Все участники имели возможность высказать свое мнение. Получился настоящий мозговой штурм. Переполнен эмоциями от такого насыщенного общения с большим количеством заинтересованных в результате земляков», – поделился впечатлениями депутат Тульской областной Думы 7-го созыва Павел Мишунин.

Всего будет проведено 13 территориальных сессий, в которых примут участие представители каждого муниципалитета. Внести свои предложения в Программу развития все желающие могут по электронному адресу: [email protected], в сообществе «ВКонтакте». Кроме того, в каждом муниципалитете области есть будут работать пункты приёма писем.