Упавшие с балкона котята в Ясногорске чудом остались живы: нужна помощь

Выбросили котят или они случайно выпали сами, пока неизвестно. Сейчас малышами занимаются волонтеры.

Ужасающего вида видео разлетелось по сети утром 30 июля. В Ясногорске с балкона жилого дома с промежутком примерно в пять минут выпали два крошечных котенка. Они приземлились на крышу магазина, который находился на первом этаже многоэтажки.

Жители города уверены: животных выбросили специально. Котята не расставляли лапы в полете, а приземлились камнем.

Котята чудом остались живы. Их взяли под опеку тульские волонтеры. Сейчас малышей осматривают ветеринары.

По результатам первичного осмотра, кости у котят целы, но есть многочисленные ушибы и жидкость в брюшной полости. Пока на УЗИ не видно ничего критичного, но врачи советуют его провести еще через сутки, потому что травмы могут дать о себе знать позже.

Котята были в плохом состоянии еще до падения. Они истощены, у них язвы во рту, ушной клещ и целый букет респираторных заболеваний. Сейчас малыши в жутком стрессе и дрожат, не переставая.

Котят нужно помещать в инфекционный стационар и лечить. Это дорого.

Если вы хотите помочь малышам, деньги можно перечислить волонтерам на карту Сбербанка.

Номер карты: 2202206740433979

Получатель: Юлия Анатольевна С.

Тел. 8(953)971-13-28.

Пометка «Котята».

Новости о состоянии котят и документы из ветеринарной клиники можно найти в телеграм-канале волонтера.