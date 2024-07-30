  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Упавшие с балкона котята в Ясногорске чудом остались живы: нужна помощь - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Упавшие с балкона котята в Ясногорске чудом остались живы: нужна помощь

Упавшие с балкона котята в Ясногорске чудом остались живы: нужна помощь

Выбросили котят или они случайно выпали сами, пока неизвестно. Сейчас малышами занимаются волонтеры.

Ужасающего вида видео разлетелось по сети утром 30 июля. В Ясногорске с балкона жилого дома с промежутком примерно в пять минут выпали два крошечных котенка. Они приземлились на крышу магазина, который находился на первом этаже многоэтажки. 

Жители города уверены: животных выбросили специально. Котята не расставляли лапы в полете, а приземлились камнем. 

Котята чудом остались живы. Их взяли под опеку тульские волонтеры. Сейчас малышей осматривают ветеринары. 

photo_2024-07-30_17-25-50_edited.jpg

По результатам первичного осмотра, кости у котят целы, но есть многочисленные ушибы и жидкость в брюшной полости. Пока на УЗИ не видно ничего критичного, но врачи советуют его провести еще через сутки, потому что травмы могут дать о себе знать позже.

photo_2024-07-30_17-39-08.jpg photo_2024-07-30_17-43-13.jpg

Котята были в плохом состоянии еще до падения. Они истощены, у них язвы во рту, ушной клещ и целый букет респираторных заболеваний. Сейчас малыши в жутком стрессе и дрожат, не переставая.

Котят нужно помещать в инфекционный стационар и лечить. Это дорого.

Если вы хотите помочь малышам, деньги можно перечислить волонтерам на карту Сбербанка.

Номер карты: 2202206740433979 

Получатель: Юлия Анатольевна С.

Тел. 8(953)971-13-28. 

Пометка «Котята».

Новости о состоянии котят и документы из ветеринарной клиники можно найти в телеграм-канале волонтера.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 18:28 +1
Другие статьи по темам
Событие
помощьживотныекотятаволонтеры
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Опытный спортивный семьянин: нейросеть нарисовала «портрет» Тульской области
Опытный спортивный семьянин: нейросеть нарисовала «портрет» Тульской области
Обзор Myslo: на каком тульском рынке мы нашли дешевые овощи и фрукты
Обзор Myslo: на каком тульском рынке мы нашли дешевые овощи и фрукты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.