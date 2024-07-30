Дмитрий Миляев совершил рабочую поездку в Богородицкий район

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Врио главы региона посетил местные предприятия и пообщался с их сотрудниками.

Во вторник, 30 июля, врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев в ходе рабочего выезда в Богородицкий район посетил ООО «Богородицкий альянс» – производство по выращиванию сельскохозяйственных культур. Оно работает уже почти 15 лет, оснащено лучшей техникой и оборудованием, имеет современные мощности по хранению. В 2023 году там был построен селекционный семеноводческий центр.

– ООО «Богородицкий альянс» – одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий в Тульской области по производству картофеля, а также одно из крупных семеноводческих предприятий в стране. Наш регион занимает 2 место по производству картофеля в России. Семеноводческий центр существенно помогает решению задач импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности страны. Правительство региона продолжает всесторонне поддерживать наших аграриев, выделяет средства на частичную компенсацию затрат производителям, использующим отечественные семена. Уверен, что вместе мы добьемся хороших результатов в этом направлении, – сказал Дмитрий Вячеславович.

Также врио губернатора посетил производство резисторов для поверхностного и навесного монтажа НАО «Ресурс». Предприятие работает уже 58 лет и завоевало репутацию надежного поставщика качественных электронных компонентов.

Ежегодно на нём производится техническое перевооружение на сумму более 100 млн рублей. 1 августа «Ресурс» запускает новую производственную линию,которая позволит производить более 600 млн чип-резисторов в год.

Дмитрий Миляев пообщался с коллективом предприятия. Сотрудники интересовались ходом благоустройства каскадных фонтанов в городском парке и сообщили о нехватке кадров в местных медучреждениях. Врио губернатора отметил,что все проблемные вопросы будут комплексно проработаны.

Ещё одним пунктом в графике врио главы региона стал визит на стадион «Ресурс». Сейчас на объекте идёт капитальный ремонт - рабочие обустраивают дренажную систему для отвода грунтовых вод, планируется обновление футбольного поля и беговых дорожек. Идет установка уличного освещения. Ремонт завершится к 1 сентября.

Дмитрий Миляев обратил внимание на то, что нужно предусмотреть дополнительные средства на ремонт трибун. Жители райцентра поблагодарили главу региона за вклад в восстановление спортивного объекта, построенного в 1960 году. Масштабный ремонт позволит горожанам заниматься спортом в комфортных условиях.

По поручению Дмитрия Миляева создается пятилетняя программа по капитальному ремонту полноразмерных футбольных полей. В ближайшие годы будут отремонтированы 24 стадиона в районах Тульской области. Общая стоимость программы составит более 1,2 млрд рублей.