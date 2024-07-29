Вильфанд предупредил россиян об опасной погоде

Своим прогнозом на ближайшие дни поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

В начале недели, по словам синоптика, фронтальный раздел принесет ливни на Северный Кавказ. В Дагестан, Карачаево-Черкесию, Ингушетию и Чечню заявится и шквалистый ветер — его сила достигнет 25 метров в секунду. В понедельник–вторник проливные дожди обрушатся на Ростовскую область, также во вторник грозовые тучи придут на Ставрополье.

Не обойдут грозы и центральную часть России: интенсивные осадки прогнозируются в столице и Подмосковье, Ярославской, Тверской и Ивановской областях. Аналогичная погода будет наблюдаться в Псковской и Новгородской областях — скорость ветра составит до 18 метров в секунду.