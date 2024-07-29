Житель Новомосковска убил товарища в свой день рождения

В Новомосковске 58-летний местный житель обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
По предварительной информации, ранее судимый за убийство и применение насилия в отношении полицейского обвиняемый ночью 27 июля праздновал день рождения в компании приятеля. Мужчины повздорили, и обвиняемый ударил товарища ножом. От полученного ранения 52-летний потерпевший скончался.
Обвиняемый после преступления ушел спать, а утром его задержали правоохранители, которых на место происшествия вызвал сосед обвиняемого.
В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, расследование уголовного дела продолжается.