  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Делегация тульской молодежи принимает участие в фестивале искусства «Таврида.АРТ» в Крыму - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Делегация тульской молодежи принимает участие в фестивале искусства «Таврида.АРТ» в Крыму
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Делегация тульской молодежи принимает участие в фестивале искусства «Таврида.АРТ» в Крыму

В течение трех дней представители регионов России презентуют в Судаке свои культурные и гастрономические достижения.

На фестиваль приехали 90 молодых туляков — дизайнеры, художники, танцоры, музыканты, актеры.

Региональный стенд выполнен в стиле жилого деревянного дома и посвящен теме вдохновения и Ясной Поляне. Здесь туляки проведут мастер-классы по росписи и лепке пряников, танцевальные шоу и диджей-сеты, предложат гостям лимонад «Анковский пирог».

qd31ez7l648idjniqfd802a852vj08b2.jpg

— Мы решили поделиться главным вдохновением Тульской области для всех творческих людей — усадьбой Льва Толстого и привезти Ясную Поляну в Крым, — сказал министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин.

Фестиваль «Таврида.АРТ» проводит Росмолодежь. В Год семьи мероприятие ориентировано на укрепление семейных ценностей.

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:10 0
Другие статьи по темам
Событие
Фестиваль Таврида АРТ
Люди
Алексей Давлетшин
Место
ТулаСудак

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Знаменитый «Тульский разворот»: на видео попали сразу четверо торопыг
Знаменитый «Тульский разворот»: на видео попали сразу четверо торопыг
В Туле работникам торговли вручили награды
В Туле работникам торговли вручили награды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.