Делегация тульской молодежи принимает участие в фестивале искусства «Таврида.АРТ» в Крыму

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В течение трех дней представители регионов России презентуют в Судаке свои культурные и гастрономические достижения.

На фестиваль приехали 90 молодых туляков — дизайнеры, художники, танцоры, музыканты, актеры.

Региональный стенд выполнен в стиле жилого деревянного дома и посвящен теме вдохновения и Ясной Поляне. Здесь туляки проведут мастер-классы по росписи и лепке пряников, танцевальные шоу и диджей-сеты, предложат гостям лимонад «Анковский пирог».

— Мы решили поделиться главным вдохновением Тульской области для всех творческих людей — усадьбой Льва Толстого и привезти Ясную Поляну в Крым, — сказал министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин.

Фестиваль «Таврида.АРТ» проводит Росмолодежь. В Год семьи мероприятие ориентировано на укрепление семейных ценностей.