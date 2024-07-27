В Тульской области хотят учредить знак отличия «Мастер своего дела»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

На встрече в Ефремове с врио губернатора один из жителей предложил поощрять людей труда, мастеров самых разных профессий.

26 июля Дмитрий Миляев провел в библиотеке Ефремова встречу с активными жителями.

Один из жителей предложил поощрять людей труда, мастеров самых разных профессий, которые всю свою жизнь посвятили труду на благо родного края. Дмитрий Миляев отметил, что вопрос об учреждении знака отличия «Мастер своего дела» прорабатывается в Общественной палате Тульской области.

— Полностью поддерживаю эту инициативу, — подчеркнул врио губернатора.

Также ефремовцы задавали вопросы о ремонте дорог. Дмитрий Миляев отметил, что в приоритетном порядке в Ефремове рассмотрят вопрос ремонта дорог возле Центрального парка имени И. А. Бунина, в котором сейчас проходит масштабная реконструкция. Это ул. Чехова, ул. Школьная, ул. Трудовая, ул. Толстого и ул. Жуковского.

Также он добавил, что в Тульской области разрабатывается региональная программа по щебенению сельских дорог.

Был взят на контроль вопрос о приобретении илососной машины для прочистки канализационных сетей; будут проработаны обращения по ремонту канализационного коллектора и реставрации исторического здания на территории районной больницы.

В д. Кочкино рассмотрят возможность установки детской площадки. Одна из жительниц обратила внимание на необходимость ремонта дороги на кладбище, где похоронены бойцы, погибшие на СВО. По поручению врио губернатора этот вопрос будет проработан в ближайшее время.