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В Донском двое детей чуть не утонули в заброшенном водоеме
Фото МЧС Тульской области.

В Донском двое детей чуть не утонули в заброшенном водоеме

Ребята смогли выбраться на плиту, находящуюся в воде, и позвонили по номеру 112.

В тульском городе Донской мальчик 10 лет и девочка 8 лет баловались у заброшенного водоема. Они упали в воду и стали тонуть. Взрослых на горизонте не было. 

Ребята смогли выбраться на плиту, находящуюся в воде, и позвонили по номеру 112. 

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Огнеборцы 77 пожарно-спасательной части МЧС России помогли детям перебраться на берег.

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МЧС России по Тульской области напоминает родителям:

  • не оставляйте детей без присмотра;
  • знайте, чем занят ваш ребенок;
  • расскажите правила поведения на воде;
  • выучите с ребенком номера экстренных служб 101 или 112.
     

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