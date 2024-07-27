В Донском двое детей чуть не утонули в заброшенном водоеме

Фото МЧС Тульской области.

Ребята смогли выбраться на плиту, находящуюся в воде, и позвонили по номеру 112.

В тульском городе Донской мальчик 10 лет и девочка 8 лет баловались у заброшенного водоема. Они упали в воду и стали тонуть. Взрослых на горизонте не было.

Ребята смогли выбраться на плиту, находящуюся в воде, и позвонили по номеру 112.

Огнеборцы 77 пожарно-спасательной части МЧС России помогли детям перебраться на берег.

МЧС России по Тульской области напоминает родителям: