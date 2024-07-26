Стало известно, на что чаще всего жаловались туляки по телефону доверия губернатора

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В топе — вопросы по ремонту и содержанию дорог в регионе.

С начала июля специалиста линии «телефон доверия губернатора» приняли 7800 звонков. Одним из популярных вопросов остается вопрос по ремонту и содержанию дорог в регионе, сообщает пресс-служба министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона.

В ведомстве напомнили жителям, что оставить заявку по ямочному ремонту дорог в Туле можно с помощью электронного сервиса портала «Открытый регион 71», выбрав категорию «Улично-дорожная сеть» и тему «Ямы на проезжей части города Тулы».

— Отметка на интерактивной карте участка проезжей части и наличие фото, позволяющего идентифицировать место расположения ямы, являются обязательным условием, — подчеркнули в министерстве.

Также по вопросам ямочного ремонта дорог можно обратиться в администрацию города: