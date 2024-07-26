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В Туле построят новую больницу скорой помощи
Фото: ru.freepik.com.

В Туле построят новую больницу скорой помощи

Реализация проекта обойдется дороже, чем строительство онкоцентра.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев в интервью «Вести-Тула» анонсировал строительство новой больницы скорой помощи в районе Восточного обвода. 

— Мы говорим о новой больнице скорой медицинской помощи вместо тех объектов, в которых сегодня Ваныкинская больница располагается. По финансовым вложениям этот объект дороже онкоцентра, — заявил Миляев. 

Конкретную сумму чиновник даже не озвучил, отметив, что в минздраве России есть понимание о необходимости модернизации больницы.

— Думаю, скоро мы будем приступать к проектированию этого объекта за счёт средств регионального бюджета. Ну а в части производства строительно-монтажных работ и обеспечения необходимым оборудованием, конечно, будем работать с федеральным центром на предмет того, чтобы получать финансовую помощь на стройку, — сказал врио главы региона.
 

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Автор:
сегодня, в 17:40 +2
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