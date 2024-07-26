  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель «хакнул» сигналы светофора: видео - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле водитель «хакнул» сигналы светофора: видео

В Туле водитель «хакнул» сигналы светофора: видео

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Пользователь Myslo ВЛАДМИРОВНА снова поделилась с редакцией Myslo кадрами с видеорегистратора своего авто. Запись сделана перед перекрестком ул. Скуратовской и проезда Энергетиков в Туле.

«Проехал на стрелку налево, развернулся там и поехал в сторону Скуратово, не стоя, как мы, в ожидании. Когда так поворачивают налево, сначала повернув направо, — это понятно. Но когда надо прямо и поворачивать налево…» — прокомментировала автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водитель припарковался вопреки дорожному знаку
Дежурная часть
В Туле водитель припарковался вопреки дорожному знаку
вчера, в 20:11, 13 1153 2
На ул. Коминтерна водители никак не перестанут кататься по встречке
Дежурная часть
На ул. Коминтерна водители никак не перестанут кататься по встречке
вчера, в 17:46, 11 1473 4
В Туле водитель пропустил скорую, но в него врезался торопыга: видео
Дежурная часть
В Туле водитель пропустил скорую, но в него врезался торопыга: видео
24 июля, в 20:11, 26 3032 3
«Проскочил перед локомотивом в последнюю секунду»: водителя нашли и оштрафовали
Дежурная часть
«Проскочил перед локомотивом в последнюю секунду»: водителя нашли и оштрафовали
24 июля, в 16:20, 16 2957 3

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:20 +2
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле построят новую больницу скорой помощи
В Туле построят новую больницу скорой помощи
Житель Ефремова 13 лет незаконно хранил найденный в голубятне пистолет
Житель Ефремова 13 лет незаконно хранил найденный в голубятне пистолет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.