Дмитрий Миляев: «Продолжаем активную работу по обновлению Программы комплексного развития Тульской области»

Одно из приоритетных направлений, обозначенное нашим Президентом Владимиром Путиным, — это сохранение населения, укрепление семьи и забота о здоровье жителей. Ему была посвящена экспертная сессия с участием 80 специалистов: врачей, представителей правительства и бизнес-сообщества. Участие в обсуждении принимали и наши активные жители.

На сессии были затронуты вопросы повышения рождаемости в регионе, увеличения продолжительности жизни туляков, формирование культуры здорового образа жизни. Ещё одним важным вопросом стало увеличение доли наших пожилых людей, которые получают долговременный уход. Все обозначенные задачи должны быть решены, и в будущем мы должны увидеть конкретные результаты проделанной работы.

Ещё одна экспертная сессия была посвящена развитию в регионе «Комфортной и безопасной среды». Вместе с жителями, общественниками и федеральными экспертами попытались определить самые актуальные вопросы, которые требуют особого внимания. По итогам обсуждений выявили, что наибольшее внимание следует уделить вопросам качества воды, очистным сооружениям, дорогам в частном секторе, износу коммуникаций. Будем продолжать работу и детально анализировать услышанное.

— В целом программа «Комфортной и безопасной среды» нашла положительный отклик у жителей по всей Тульской области, — рассказал Дмитрий Миляев. — За время ее реализации было отремонтировано более 2 тысяч дворов и порядка 200 общественных пространств. В регионе продолжается строительство социальных объектов и доступного социального жилья, проводится модернизация инженерной коммунальной инфраструктуры. Благодаря этой масштабной работе качество жизни людей в регионе значительно повысилось и снижать планку мы не намерены.

Всего в рамках работы над Программой комплексного развития региона состоится 20 таких сессий — 7 отраслевых и 13 территориальных, в которых примут участие представители каждого муниципалитета региона.

Все желающие могут внести свои предложения как в онлайн-режиме, например, в специальном сообществе ВКонтакте, так и офлайн — в каждом муниципалитете области есть стационарные пункты приема предложений.

Их сбор и их экспертная оценка пройдут до 19 августа, а после этого состоится совместная сессия с правительством области, на которой будут представлены предварительные результаты.