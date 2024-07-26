  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев: «Продолжаем активную работу по обновлению Программы комплексного развития Тульской области» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дмитрий Миляев: «Продолжаем активную работу по обновлению Программы комплексного развития Тульской области»

Дмитрий Миляев: «Продолжаем активную работу по обновлению Программы комплексного развития Тульской области»

Врио губернатора рассказал об итогах экспертной сессии с участием 80 специалистов

Одно из приоритетных направлений, обозначенное нашим Президентом Владимиром Путиным, — это сохранение населения, укрепление семьи и забота о здоровье жителей. Ему была посвящена экспертная сессия с участием 80 специалистов: врачей, представителей правительства и бизнес-сообщества. Участие в обсуждении принимали и наши активные жители. 

На сессии были затронуты вопросы повышения рождаемости в регионе, увеличения продолжительности жизни туляков, формирование культуры здорового образа жизни. Ещё одним важным вопросом стало увеличение доли наших пожилых людей, которые получают долговременный уход. Все обозначенные задачи должны быть решены, и в будущем мы должны увидеть конкретные результаты проделанной работы. 

Ещё одна экспертная сессия была посвящена развитию в регионе «Комфортной и безопасной среды». Вместе с жителями, общественниками и федеральными экспертами попытались определить самые актуальные вопросы, которые требуют особого внимания. По итогам обсуждений выявили, что наибольшее внимание следует уделить вопросам качества воды, очистным сооружениям, дорогам в частном секторе, износу коммуникаций. Будем продолжать работу и детально анализировать услышанное.

— В целом программа «Комфортной и безопасной среды» нашла положительный отклик у жителей по всей Тульской области, — рассказал Дмитрий Миляев. — За время ее реализации было отремонтировано более 2 тысяч дворов и порядка 200 общественных пространств. В регионе продолжается строительство социальных объектов и доступного социального жилья, проводится модернизация инженерной коммунальной инфраструктуры. Благодаря этой масштабной работе качество жизни людей в регионе значительно повысилось и снижать планку мы не намерены. 

Всего в рамках работы над Программой комплексного развития региона состоится 20 таких сессий — 7 отраслевых и 13 территориальных, в которых примут участие представители каждого муниципалитета региона.

Все желающие могут внести свои предложения как в онлайн-режиме, например, в специальном сообществе ВКонтакте, так и офлайн — в каждом муниципалитете области есть стационарные пункты приема предложений.

Их сбор и их экспертная оценка пройдут до 19 августа, а после этого состоится совместная сессия с правительством области, на которой будут представлены предварительные результаты.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:57 +1
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий Миляев
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Очевидцы: «На Одоевском шоссе по базам и складам бегает молодой лось»
Очевидцы: «На Одоевском шоссе по базам и складам бегает молодой лось»
В Туле построят новую больницу скорой помощи
В Туле построят новую больницу скорой помощи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.