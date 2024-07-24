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За лето в тульских лагерях отдохнут больше 50 тысяч детей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

За лето в тульских лагерях отдохнут больше 50 тысяч детей

Юных туляков также отправляют на отдых в Краснодарский край.

В Тульской области в течение лета в оздоровительной кампании примут участие больше 54 тысячи детей. Через портал «Госуслуги71» в 2024 году распределили больше 5600 путевок в санатории Тульской области и Краснодарского края. 

— Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, закуплено более 3000 путевок. 74 юных туляка станут участниками профильных смен во Всероссийских детских центрах «Артек», «Орленок» и «Океан». Также в этом году продолжена практика по оздоровлению детей участников СВО. Закуплено 1650 путевок в здравницы черноморского побережья и Тульской области, — рассказали в пресс-службе правительства региона.

Напомним, на отдых детей принимают 414 организаций, в том числе 16 загородных детских лагерей, 349 лагерей с дневным пребыванием, 44 лагеря труда и отдыха, 5 палаточных лагерей.

Кроме того, юные туляки могут принимать участие в разнообразных соревнованиях, походах, туристических слетах, мастер-классах, викторинах, конкурсах, фестивалях и т. д. Специалисты провели уже порядка 17 тысяч таких мероприятий.

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Автор:
сегодня, в 11:05 +2
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