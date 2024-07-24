Минтруд собирается увеличить МРОТ до 22 440 рублей

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков предложил увеличить минимальную оплату труда к 2025 году на 16,6%. Планируется, что он составит 22 440 руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

— С 2024 года мы вернулись к методике установления минимального размера оплаты труда в соотношении с медианной заработной платой. Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил Президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты, — пояснил глава Минтруда.

Как отметили в ведомстве, увеличение МРОТ в 2025 году затронет 4,2 млн человек. В 2022 году для оперативного реагирования на изменения экономической ситуации методика расчета МРОТ в привязке к медианной зарплате была приостановлена. Медианная зарплата — это заработная плата, больше и меньше которой получают половина работающих граждан. В 2023 году медианная заработная плата составляла 46 751 руб., отметили в министерстве.

На 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда был установлен на уровне 12 792 руб., на 1 января 2022 года — 13 890 руб., на 1 января 2023 года — 16 242 руб., на 1 января 2024 года — 19 242 рублей.