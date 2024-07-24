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Двух подростков-хулиганов из Киреевска поместили в Центр временного содержания

Двух подростков-хулиганов из Киреевска поместили в Центр временного содержания

Оба проведут там 30 суток.

Киреевский районный суд рассмотрел иски начальника районного МВД о помещении двух мальчиков 10 и 13 лет в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В судебных заседаниях установили, что они совершили множество правонарушений.
 
Один из них нецензурно выражался в адрес учителей и других детей, крал телефоны и велосипеды. Второй слонялся по ночным улицам без родителей, курил и пил алкоголь в общественных местах. Кроме того, кидал камни в животных и яйца в окна соседей, матерился на прохожих. Также он угрожал другим детям ножом, воровал из магазина энергетики, пиво и продукты.

— Оба подростка отличаются стойким противоправным поведением, склонны к дальнейшему совершению общественно-опасных деяний. Профилактическая работа со стороны комиссии по делам несовершеннолетних положительных результатов не дала. Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд счел административные исковые заявления подлежащими удовлетворению, — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы.

Несовершеннолетние помещены в Центр временного содержания правонарушителей УМВД России по Тульской области на срок до 30 суток. 

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Место
Центр временного содержания правонарушителейКиреевский район

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