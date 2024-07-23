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Вильфанд: В Центральной России начинается идеальное лето

Вильфанд: В Центральной России начинается идеальное лето

Научный руководитель Гидрометцентра России заявил об этом в эфире радио КП.

По словам Романа Вильфанда, на протяжении всей ближайшей недели дневная температура воздуха будет оставаться в пределах 22–27 градусов. При этом с наступлением ночи она будет опускаться до 15 градусов. Специалист отметил, что такая погода является нормальной и совершенно естественной.

— Испытания жарой закончились на достаточно продолжительное время, фактически до конца июля. И сейчас в центре Европейской России классическое лето, которое и соответствует климатическим нормам, — отметил синоптик.

Вместе с тем синоптик обратил внимание, что, несмотря на снижение температуры, солнце остается активным. В связи с этим он призвал продолжать защищать кожу от воздействия его лучей.
 

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