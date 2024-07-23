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В Донском собаки покусали 37 человек: прокуратура оштрафовала муниципалитет
Фото Алексея Пирязева.

В Донском собаки покусали 37 человек: прокуратура оштрафовала муниципалитет

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Межрайонная прокуратура контролирует работу администрации Донского в части отлова безнадзорных животных. В апреле, после проверки надзорных органов, муниципалитет заключил контракт со специализированной организацией. Однако должным образом компания работу не проводила: об этом свидетельствует число граждан, обратившихся за медицинской помощью после укусов безнадзорных животных.

С апреля по настоящее время
от укусов собак пострадали
18 детей и 19 взрослых.

— По обращениям законных представителей несовершеннолетних прокуратура города в судебном порядке взыскала с администрации в пользу троих детей компенсацию морального вреда в общей сумме 45 тыс. рублей, — отметили в пресс-службе надзорного органа.

По трем фактам готовятся аналогичные иски. Также по постановлению прокуратуры города глава администрации привлечен к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 8.52 КоАП РФ (нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния). Сумма штрафа составила 50 тыс. рублей.

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Фотограф:
сегодня, в 14:20 +2
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Место
прокуратура Тульской области
 

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