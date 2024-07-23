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В Веневском районе отменили музыкальный фэнтези-фестиваль

В Веневском районе отменили музыкальный фэнтези-фестиваль

На мероприятии должны были выступить «Ария», Александр Пушной и Rock Privet.

В эти выходные в экокурорте «Золотой Город» должен был состояться музыкальный фэнтези-фестиваль. Среди хедлайнеров мероприятия организаторы называли множество популярных исполнителей: «Ария», Александр Пушной, Rock Privet, «Элли на маковом поле», polnalyubvi, Lascala.

В программе фестиваля были указаны: конкурс косплея, призовой фонд которого составляет 250 000 рублей, фанатские стенды по различным вселенным, ролевая игра в формате перекрёстка миров.

По информации Myslo, грядущий фестиваль будет отменен. Информацию об этом редакции подтвердили в администрации муниципального образования, сообщив, что не согласовали условия проведения с организаторами.

По некоторым данным, отмена мероприятия связанна с многочисленными нарушениями, которые выявили на фестивале "Былинный берег", который проводили те же организаторы: например, у некоторых из охранников отсутствовала лицензия, а проезд на территорию был практически бесконтрольным.

Организаторы фестиваля, в свою очередь, назвали решение чиновников слухами, отказавшись комментировать ситуацию. Отметим, что продажа билетов на несогласованный с властями фестиваль продолжается:

— Сегодня последний день, когда можно купить билеты по июльской цене. 24.07.2024 билеты будут максимальной стоимости, — пишут организаторы фестиваля у себя в социальных сетях.

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сегодня, в 16:20 0
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