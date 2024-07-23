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Психопат убил племянника из-за споров об уборке Тулы: мужчину направят на принудительное лечение

Психопат убил племянника из-за споров об уборке Тулы: мужчину направят на принудительное лечение

Ранее 67-летний обвиняемый уже был судим за убийство.

В Туле 67-летний местный житель, ранее судимый за убийство, признан виновным в убийстве.

По информации Myslo, 17 декабря 2023 года обвиняемый отмечал свой день рождения в компании 39-летнего племянника. В ходе застолья племянник обвинил дядю в том, что тот распускает слухи об ужасной уборке города от снега, после чего ударил его по лицу. Обвиняемый в ответ ударил родственника ножом в живот. От полученного ранения тот скончался на месте происшествия.

Приговором суда мужчина освобожден от уголовной ответственности за совершение указанного деяния, и к нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

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