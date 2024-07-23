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В Госдуме приняли закон, позволяющий МВД выдворять иностранцев

В Госдуме приняли закон, позволяющий МВД выдворять иностранцев

Об этом стало известно в ходе пленарного заседания.

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, наделяющий органы внутренних дел правом принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России, пишут РИА Новости.

Законопроект был внесен в Госдуму в апреле, автором выступила группа депутатов всех думских фракций. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документом предлагается наделить органы внутренних дел полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.

По мнению авторов, данная новация обеспечит сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранных граждан в суды, и позволит оперативно удалять с территории Российской Федерации иностранных граждан, нарушивших российское законодательство.

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