В Роспотребнадзоре рассказали, на что чаще всего жалуются туляки

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Больше всего нареканий — в сфере розничной торговли.

Роспотребнадзор Тульской области за первое полугодие 2024 года рассмотрел 8900 обращений граждан, что на 19% больше аналогичного показателя за первое полугодие прошлого года. Зафиксировано 7200 устных жалоб и 1700 — письменных.

Наибольшее количество нареканий потребителей касалось сферы розничной торговли — 55%, оказания услуг связи — 10%, жилищно-коммунальных — 8% и финансовых услуг — 5%.

3% обращений послужили поводом для иска в суд в защиту прав потребителя, в 14% направлены предостережения о недопустимости нарушений, 20% — переадресовано в другие ведомства.

— Почти в 4 тысячах случаев потребителям была оказана помощь в составлении претензий в адрес хозяйствующих субъектов, что позволило урегулировать имущественные споры в досудебном порядке и возместить обратившимся денежные средства в сумме 6 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.