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SHAMAN устроил митинг-концерт против YouTube: певец ответил на блокировку своего канала
Фото наших коллег: Артем Устюжанин / MSK1.RU

SHAMAN устроил митинг-концерт против YouTube: певец ответил на блокировку своего канала

У американского посольства собрались тысячи фанатов Ярослава Дронова.

SHAMAN выступил с концертом возле посольства США в Москве, пишет сайт 74. ru. Дронов организовал выступление в ответ на недавнюю блокировку YouTube-канала 4 июля. Это произошло после того, как певца включили в санкционный список.

— Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я — русский! — написал SHAMAN в своем Telegram-канале. — И сегодня вечером я готов им на это ответить!

За несколько часов до начала концерта у посольства собрались тысячи поклонников певца. На сцену Дронов вышел с флагом России и громкоговорителем.

— Я чувствую и вижу вашу поддержку, — написал Шаман в своем Telegram-канале. — Я восхищен вашей смелостью! Никто и никогда не запретит наши песни! Сейчас мы их вместе споем!

SHAMAN также сказал, что его выступление — это поддержка российских артистов, которых также заблокировали на YouTube. Певец анонсировал свой концерт, который состоится 22 августа на Красной площади. 

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В конце своего выступления около посольства США артист открыл бутылку шампанского и поднял тост «за победу».

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