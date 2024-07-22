В Новомосковске демонтировали памятник А. С. Пушкину

В Новомосковске идут работы по благоустройству Пушкинского сквера. Очередным этапом стал демонтаж памятника великому поэту. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава администрации города Руслан Бутов:

«Исторический и немного грустный момент. Сегодня демонтировали памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Монумент давно находился в аварийном состоянии. Но эта история – с хорошим концом. Уже скоро центральное место в Пушкинском сквере займет новый памятник поэту – уникальный, выполненный из бронзы».