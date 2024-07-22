«Клад – это трагическая история»: археологи «Куликова поля» рассказали о раскопках под Барыбинкой

Уникальный комплекс эпохи среднесарматской культуры обнаружен в ходе незаконных раскопок на территории Большой Тулы.

Комплекс, куда вошли более полутора тысяч предметов, включая многовитковые спиралевидные браслеты, перстни, детали ожерелья, спиральные диадемы и другие украшения, сотрудники ФСБ по Тульской области в 2022 году изъяли у «черного копателя» и торжественно передали в коллекцию Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

Чтобы выяснить обстоятельства происхождения клада археологи организовали раскопки на месте его обнаружения. Клад был спрятан на территории селища, сохранившегося в лесном массиве Щегловской засеки. Древнее поселение располагалось на безымянном притоке реки Синетулицы. На краю мыса в 2023 году археологи заложили небольшой раскоп в 12 квадратных метров, куда вошло и место грабительской ямы.

Активное участие в археологических работах принимают кандидаты исторических наук, сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» — заведующий отделом археологических исследований Евгений Столяров и ученый секретарь Алексей Воронцов. В прошлом году они выяснили, что поселение было обжитым в разные эпохи — совсем недолго в первые века нашей эры и в Средневековье (XIV–XV века).

Алексей Воронцов — Задача нашей экспедиции — установить контекст этой находки. Те, кто её нашел, просто выдрали клад из ямы и радостные пошли любоваться добычей, пока на них не вышли сотрудники ФСБ. Исторические ценности должны храниться в музейном фонде РФ. Клад был передан в фонд «Куликова поля», — пояснил Алексей Воронцов. — В декабре, после реставрации, он станет гвоздем новой выставки. Прежде чем она откроется, мы должны выяснить, кто, где и при каких обстоятельствах зарыл этот клад. У кладов всегда интереснейшая история. Причем, как правило, трагическая, потому что человек, сокрывший его, не вернулся за ним — значит с ним что-то произошло. Клад может быть и жертвой богам. Поэтому на месте находки мы разбили раскоп и выяснили, что здесь было древнее поселение, возникшее на рубеже эпох. Это наша история, каждая страница которой должна быть установлена как факт. Каждый сантиметр земли таит в себе информацию.

По словам Воронцова, на этом месте на рубеже эр происходили драматические события — война. После неё здесь кардинально изменилась жизнь. Евгений Столяров рассказал, что клад женских украшений был зарыт в заброшенной постройке. В той части, которая была исследована в ходе раскопок, учёные обнаружили находки, в основном, средневекового периода.

Среди свидетельств жизни ранних поселенцев — многочисленные фрагменты грубой лепной керамики, трехлопастный черешковый наконечник стрелы. О культуре эпохи Средневековья свидетельствуют колечко, фрагмент бронзового изделия и оплавок цветного металла, перстни, бронзовый энколпион с изображением Никиты Бесогона, фрагменты нательных крестов, ножи, коса горбуша, наконечник стрелы и другие.

Евгений Столяров — Работая в прошлом сезоне, мы установили, что клад был скрыт в заброшенной постройке, — рассказал Евгений Столяров. — В этом сезоне нам необходимо было определить конструктив сооружения: границы постройки, ее размеры, материалы, из которых она была построена, керамический и вещевой комплекс. Это было постройка каркасно-столбовой конструкции примерно 15 кв. метров, для тульских памятников тех времён она типична. Вероятно, памятник намного обширнее того раскопа, где мы сейчас работаем. Так как это поселение, то другие дома могли находиться на котором отдалении от него. Это у городищ была плотная застройка, а в поселении дома располагались более свободно. В прошлом году было найдено порядка 1500 фрагментов керамики. Мы думаем, что и в этом году столько же соберем.

Исследования селища у деревни Барыбинки продолжаются. В июле 2024 года раскоп около 20 квадратных метров организован вблизи ранее изученной территории. Археологи музея-заповедника «Куликово поле» намерены раскопать полностью пространство постройки, где был спрятан клад.

Первые дни археологических работ порадовали яркими находками. Среди них наконечник пояса с тамгой одного времени бытования, что и клад женских украшений.