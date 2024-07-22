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Спасатели через окно забрались в квартиру пожилой тулячки и вызвали ей скорую

Спасатели через окно забрались в квартиру пожилой тулячки и вызвали ей скорую

Тревогу забила подруга: она пришла проведать престарелую женщину, но та долго не открывала ей дверь.

Специалисты тульского Центра гражданской защиты и спасательных работ провели «спецоперацию» на пятом этаже дома № 16 по ул. Кауля.

Днем к пенсионерке пришла подруга, но та ей не открыла. Женщина забеспокоилась и вызвала полицейских, а те — спасателей. Решено было не вскрывать дверь, а забраться в квартиру через открытое окно. 

Выяснилось, что причины для беспокойства действительно были — пожилая женщина себя плохо чувствовала. Спасатели открыли дверь изнутри, вызвали скорую и передали пенсионерку в руки медиков.

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