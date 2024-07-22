В Киреевском районе до 1 сентября обещают устранить все перебои с водой

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Киреевском районе на модернизацию систем водоснабжения выделили больше 500 миллионов рублей. Об этом стало известно сегодня, 22 июля, на оперативном совещании у врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева.

По словам министра ЖКХ Олега Дючкова, во втором полугодии 2023 года в Киреевске произошел всплеск аварий на магистральных сетях. Все из-за их износа.

Оказалось, что основная масса объектов водоснабжения находилась в конкурсном управлении. Никто не предпринимал меры по содержанию и модернизации сетей. В итоге около 185 километров сетей оказались в зоне высокого риска износа.

— Был разработан поэтапный план нормализации ситуации, который включал в себя замену наиболее аварийных участков магистрального водовода. Это более 1 км водовода от основного вокзала до улицы Чехова, и также два участка наиболее аварийных сетей на улицах Комарова и Чехова, — отметил Дючков.

В итоге из-за ремонта коммунальщики пять раз перекрывали воду. По словам министра, объем работ по ремонту достаточно большой, поэтому специалисты не могли дожидаться окончания аномальной жары.

— Ничего мы не выиграли [по времени]. Ну, кроме того, что было очень много возмущений от населения. Вот мы что выиграли от этого? Больше двух недель? — спросил глава региона.

Министр ЖКХ пообещал, что основные работы специалисты завершат до 1 сентября 2024 года. По его словам, после ремонта аварийность на сетях уже снизилась на 80%. Дмитрий Миляев напомнил об открытом диалоге с жителями и попросил ничего от них не скрывать.

Напомним, ситуация с водоснабжением в районах Тульской области — одна сплошная боль. Проблемы из года в год одни и те же и со временем только усугубляются.

Среди самых проблемных муниципалитетов по водоснабжению традиционно называют Киреевский, Узловский, Плавский, а также городской округ Донской и поселок Новогуровский.

Именно там, в районах, самые изношенные трубы и водозаборы, а оказывают эту услугу водоканалы, работающие зачастую вообще без лицензий и тарифов. Они копят непомерные долги перед ресурсниками, из-за чего перманентно банкротятся. Подробнее можно почитать по ссылке.