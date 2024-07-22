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«Поплыли»: в Криволучье из-за ливня затопило улицы
Скрин из видео в Telegram-канале «Тула Жесть».

«Поплыли»: в Криволучье из-за ливня затопило улицы

Потоки воды стали затекать и в общественный транспорт.

В Криволучье мощный ливень затопил дороги, превратив их в полноводные реки, сообщается в Telegram-канале «Тула Жесть». Во время дождя течь дали и автобусы. Один из пассажиров снял на видео, как вода затекает в автобус. 

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— Поплыли. Все затопило. Мы тонем, — отметил автор видео. 

— После дождя задействовано 5 бригад. В ближайшее время все подтопления будут ликвидированы, — сообщили Myslo в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы. 

Сообщить о локальных подтоплениях туляки могут: 
в ЕДДС по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 — (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона). 
в управление по транспорту и дорожному хозяйству по номеру: (4872) 30-47-81.

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Автор:
сегодня, в 17:32 +1
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