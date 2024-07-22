«Поплыли»: в Криволучье из-за ливня затопило улицы

Скрин из видео в Telegram-канале «Тула Жесть».

В Криволучье мощный ливень затопил дороги, превратив их в полноводные реки, сообщается в Telegram-канале «Тула Жесть». Во время дождя течь дали и автобусы. Один из пассажиров снял на видео, как вода затекает в автобус.

— Поплыли. Все затопило. Мы тонем, — отметил автор видео.

— После дождя задействовано 5 бригад. В ближайшее время все подтопления будут ликвидированы, — сообщили Myslo в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Сообщить о локальных подтоплениях туляки могут:

в ЕДДС по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 — (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

в управление по транспорту и дорожному хозяйству по номеру: (4872) 30-47-81.