57-летний туляк отдал лжесотрудникам ФСБ 935 тыс. рублей

Одну из жертв злоумышленники нашли в Telegram. 57-летнему мужчине написал его руководитель, сообщив, что тот стал жертвой мошенников и в ближайшее время с ним свяжутся сотрудники правоохранительных органов и Росфинмониторинга.



Затем мужчине начали звонить лжесотрудники ФСБ России и Росфинмониторинга. Они рассказали, что третьи лица от его имени заключили кредитные договоры, а полученные средства пытаются перевести для финансирования террористической деятельности. Чтобы пресечь действия «неизвестных», ему предложили оформить кредит. Затем полученные денежные средства перевели на «безопасный счет».

— Находясь под воздействием обмана, туляк оформил в банке кредит. Затем по указанию лжесотрудников ФСБ приобрел смартфон, обеспечивающий возможность выхода в сеть интернет, установил на него приложение Mir Pay, с помощью которого в течение двух дней перевел на «безопасный счет» взятые в кредит денежные средства в размере 935 тыс. руб., — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.

Рассказав о произошедшем своим родственникам, мужчина понял, что стал жертвой мошенников. По его обращению в правоохранительные органы возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

При поступлении подобных звонков не выполняйте требования неизвестных вам лиц, а незамедлительно сообщайте о них в полицию либо органы прокуратуры области. Запоминайте и рассказывайте другим распространенные схемы мошенничества.