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57-летний туляк отдал лжесотрудникам ФСБ 935 тыс. рублей

57-летний туляк отдал лжесотрудникам ФСБ 935 тыс. рублей

За прошедшую неделю жертвами мошенников стали десять жителей Тульской области, которые перевели на счета преступников 10,5 млн рублей.

Одну из жертв злоумышленники нашли в Telegram. 57-летнему мужчине написал его руководитель, сообщив, что тот стал жертвой мошенников и в ближайшее время с ним свяжутся сотрудники правоохранительных органов и Росфинмониторинга.

Затем мужчине начали звонить лжесотрудники ФСБ России и Росфинмониторинга. Они рассказали, что третьи лица от его имени заключили кредитные договоры, а полученные средства пытаются перевести для финансирования террористической деятельности. Чтобы пресечь действия «неизвестных», ему предложили оформить кредит. Затем полученные денежные средства перевели на «безопасный счет».

— Находясь под воздействием обмана, туляк оформил в банке кредит. Затем по указанию лжесотрудников ФСБ приобрел смартфон, обеспечивающий возможность выхода в сеть интернет, установил на него приложение Mir Pay, с помощью которого в течение двух дней перевел на «безопасный счет» взятые в кредит денежные средства в размере 935 тыс. руб., — отметили в пресс-службе облпрокуратуры. 

Рассказав о произошедшем своим родственникам, мужчина понял, что стал жертвой мошенников. По его обращению в правоохранительные органы возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). 

 

При поступлении подобных звонков не выполняйте требования неизвестных вам лиц, а незамедлительно сообщайте о них в полицию либо органы прокуратуры области. Запоминайте и рассказывайте другим распространенные схемы мошенничества.

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прокуратура Тульской области
 

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