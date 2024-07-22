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В Тульской области 30 тысяч жителей не могут выехать за границу из-за долгов
Фото: ru.freepik.com.

В Тульской области 30 тысяч жителей не могут выехать за границу из-за долгов

В ведомстве напомнили, с какой суммы задолженности накладывается ограничение.

Судебные приставы Тульской области напоминают жителям о неоплаченных долгах. По информации ведомства, по этой причине около 30 тысяч туляков не могут выехать за границу. 

В ведомстве напомнили, что ограничение на выезд приставы накладывают при долге больше 30 тысяч рублей. Исключением являются долги по алиментам или решения о возмещении морального вреда — в таких случаях запрет на выезд начинается от суммы в 10 тысяч рублей.

Перед выездом за границу судебные приставы рекомендуют гражданам проверять сведения о задолженности на электронных сервисах ФССП России или портале Госуслуг.
 

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Автор:
сегодня, в 17:51 +1
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