В Тульской области 30 тысяч жителей не могут выехать за границу из-за долгов

Судебные приставы Тульской области напоминают жителям о неоплаченных долгах. По информации ведомства, по этой причине около 30 тысяч туляков не могут выехать за границу.
В ведомстве напомнили, что ограничение на выезд приставы накладывают при долге больше 30 тысяч рублей. Исключением являются долги по алиментам или решения о возмещении морального вреда — в таких случаях запрет на выезд начинается от суммы в 10 тысяч рублей.
Перед выездом за границу судебные приставы рекомендуют гражданам проверять сведения о задолженности на электронных сервисах ФССП России или портале Госуслуг.