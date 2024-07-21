Участковый из Новомосковска попался на взятке

Предварительно установлено, что в начале 2024 года участковый получил от руководителя частной фирмы незаконное денежное вознаграждение в общей сумме 90 тысяч рублей. Женщина дала взятку за то, чтобы участковый не привлек ее к административной ответственности за противоправную деятельность, связанную с нарушением миграционного законодательства.

На основании материалов, собранных оперативниками, следственными органами в отношении сотрудника принято процессуальное решение.

В настоящее время в УМВД России по Тульской области осуществляется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

При подтверждении вины он понесет наказание в установленном законом порядке.