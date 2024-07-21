Вильфанд рассказал о перемене погоды: сколько будет длиться передышка от аномальной жары

Классическая июльская погода без особой жары ожидает нас всю следующую неделю, пишут коллеги с regions.ru.
Роман Вильфанд
Эта передышка от аномальной жары будет достаточно длительная. Температура, близкая к норме, будет точно до конца рабочих дней следующей недели и с большой степенью вероятности в выходные тоже. Ночные температуры — около 15, а дневные температуры — 23-25 градусов.
Вильфанд добавил, что в середине недели местами будут фиксироваться до 28 со знаком плюс. Однако такая погода «является вполне классической» для третьей декады июля, заключил Вильфанд.