Вильфанд рассказал о перемене погоды: сколько будет длиться передышка от аномальной жары

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По словам синоптика, аномальные температуры не станут докучать минимум до конца недели, а столбики термометров будут держаться в районе 25 градусов.

Классическая июльская погода без особой жары ожидает нас всю следующую неделю, пишут коллеги с regions.ru.

Роман Вильфанд Эта передышка от аномальной жары будет достаточно длительная. Температура, близкая к норме, будет точно до конца рабочих дней следующей недели и с большой степенью вероятности в выходные тоже. Ночные температуры — около 15, а дневные температуры — 23-25 градусов.

Вильфанд добавил, что в середине недели местами будут фиксироваться до 28 со знаком плюс. Однако такая погода «является вполне классической» для третьей декады июля, заключил Вильфанд.