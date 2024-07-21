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Тулячка обнаружила в заброшенной квартире аквариум с высохшей черепахой

Тулячка обнаружила в заброшенной квартире аквариум с высохшей черепахой

«Как так можно было поступить с черепахой? Про нее просто забыли. Изверги!», —делится с Myslo читательница.

В Туле на улице Михеева в доме 16/93 тулячка Елизавета случайно обнаружила аквариум с мертвой черепахой.

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— Смотрите, что нашли: аквариум с умершей черепахой. Тут уже никто не живет, и она, бедолага, просто высохла. Ну как так можно было забыть черепаху в аквариуме? Ну изверги!

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За комментариями мы обратились к Дарье Змеевой, герпетологу, ведущему зоотехнику Тульского областного экзотариума:

— По видео невозможно достоверно установить, что это за вид. Но вариантов немного — это красноухая либо болотная черепаха. Непонятно, умерла она до отъезда людей из этого дома или после, но содержание в подобном аквариуме достаточно крупной черепахи недопустимо. Это совершенно ужасные для нее условия. Непонятно, содержалась ли она на подоконнике. Если да, то это тоже категорические запрещено делать, особенно учитывая объемы аквариума. Совершенно очевидно, что животное там мучилось — в маленьких объемах прогрев происходит гораздо быстрее и отсюда — перегрев животного, которому даже негде было спрятаться. 

По словам Дарья Змеевой, черепахи — не самые простые в содержании животные. И эта история — еще один пример того, как делать нельзя. 

— Прежде чем заводить животное, надо посмотреть информацию о его содержании. Сейчас в Сети огромное количество статей и примеров, как нужно обращаться с черепахами. Подобное кошмарное содержание недопустимо. 

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сегодня, в 10:15 −1
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черепахасмерть черепахи
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Дарья Змеева
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Тула
 

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