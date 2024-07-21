«Музейное лето в Туле»: В Одоеве прошел фестиваль «Сказки деда Филимона»

В фестивале приняли участие 130 мастеров и организаций — гончары и игрушечники из более чем 20 регионов России. Они представили свои изделия на ярмарке традиционных народных художественных промыслов. Так, здесь можно было увидеть плешковскую и чернышинскую игрушки из Орловской области, Кожлянскую игрушку из Курской области, хлудневскую — из Калужской, романовскую — из Липецкой и многое другое.

Заместитель министра культуры Ирина Иванова отметила, что Правительство региона уделяет особое внимание мероприятиям, направленным на развитие народных художественных промыслов.

— Фестиваль «Сказки деда Филимона» — один из самых главных праздников традиционных гончарных и глиняных ремесел и заметное событие для мастеров со всей страны. Одоев с его активно развивающейся инфраструктурой культуры является отличной площадкой для самореализации мастеров, художников и творческих коллективов, популяризирующих богатое культурное наследие нашей страны. С каждым годом количество и география гостей увеличивается, это прежде всего семейный праздник, и каждый элемент его программы призван заинтересовать своего зрителя, передать традиции в современном формате. Именно благодаря этому традиции нашего народа передаются через поколения, — сказала Ирина Иванова.

Стартовал праздник с самого большого мастер-класса по одновременной лепке глиняной игрушки.

Попробовать свои силы в изготовлении глиняной игрушки и гончарной посуды можно было на мастер-классах мастеров из Белгородской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Курганской, Калужской, Нижегородской, Тульской, Пензенской и других областей. Также в ярмарочных рядах можно было поработать на гончарном круге или расписать керамические изделия.

Весь день на главной сцене фестиваля с зажигательными песнями и танцами выступали творческие коллективы из разных районов Тульской области, а на площадке «Музыкальное подворье деда Филимона» музея «Гармони деда Филимона» играли на гармони, баяне и аккордеоне, исполняли частушки и русские песни.

Также прошли показы коллекций кружевных изделий мастериц из разных регионов, одежды в стиле стрит-арт с элементами росписи филимоновской игрушки молодежного бренда Школы креативных индустрий «Филимон», а также презентации коллекции женских платков, выполненных по мотивам традиционной тульской игрушки.

На площадке «Ремесленного двора „Добродей“ прошли мастер-классы по росписи деревянной игрушки и интерактивная программа „Код Левши“ на тему истории промыслов и традиций тульских мастеров.

В музее «Филимоновская игрушка» были представлены работы с конкурсов детских работ «Филимоновское чудо» и профессиональной традиционной и авторской глиняной игрушки «Вся семья любит сказки!».

В новом выставочном пространстве на ул. Карла Маркса открылась выставка живописных работ, выполненных по мотивам традиционной глиняной игрушки «Глиняная сказка». На ней было представлено порядка 60 живописных полотен тульских, московских и кировских мастеров, выставка сопровождалась показательными мастер-классами тульских и московских художников.

Музей «Филимоновская игрушка» представил коллекцию почтовых открыток по мотивам филимоновской игрушки «В Одоев за вдохновением!» и выставку плакатов по теме фестиваля, здесь же развернулись выставки «Текстильный дизайн. Знаки традиции», «Филимоновская игрушка в кружеве» и фотовыставка «Кружевокружение». Кружевницы провели мастер-шоу по изготовлению кружевных изделий.

Фестиваль посетили порядка 6 тысяч человек.