  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. «Музейное лето в Туле»: В Одоеве прошел фестиваль «Сказки деда Филимона» - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Музейное лето в Туле»: В Одоеве прошел фестиваль «Сказки деда Филимона»

«Музейное лето в Туле»: В Одоеве прошел фестиваль «Сказки деда Филимона»

20 июля в Одоеве состоялся VII межрегиональный фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки деда Филимона».

В фестивале приняли участие 130 мастеров и организаций — гончары и игрушечники из более чем 20 регионов России. Они представили свои изделия на ярмарке традиционных народных художественных промыслов. Так, здесь можно было увидеть плешковскую и чернышинскую игрушки из Орловской области, Кожлянскую игрушку из Курской области, хлудневскую — из Калужской, романовскую — из Липецкой и многое другое.

Снимок экрана 2024-07-21 093546.jpg

Заместитель министра культуры Ирина Иванова отметила, что Правительство региона уделяет особое внимание мероприятиям, направленным на развитие народных художественных промыслов.

Снимок экрана 2024-07-21 093502.jpg

— Фестиваль «Сказки деда Филимона» — один из самых главных праздников традиционных гончарных и глиняных ремесел и заметное событие для мастеров со всей страны. Одоев с его активно развивающейся инфраструктурой культуры является отличной площадкой для самореализации мастеров, художников и творческих коллективов, популяризирующих богатое культурное наследие нашей страны. С каждым годом количество и география гостей увеличивается, это прежде всего семейный праздник, и каждый элемент его программы призван заинтересовать своего зрителя, передать традиции в современном формате. Именно благодаря этому традиции нашего народа передаются через поколения, — сказала Ирина Иванова.

Стартовал праздник с самого большого мастер-класса по одновременной лепке глиняной игрушки.

Снимок экрана 2024-07-21 093517.jpg

Попробовать свои силы в изготовлении глиняной игрушки и гончарной посуды можно было на мастер-классах мастеров из Белгородской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Курганской, Калужской, Нижегородской, Тульской, Пензенской и других областей. Также в ярмарочных рядах можно было поработать на гончарном круге или расписать керамические изделия.

Снимок экрана 2024-07-21 093420.jpg

Весь день на главной сцене фестиваля с зажигательными песнями и танцами выступали творческие коллективы из разных районов Тульской области, а на площадке «Музыкальное подворье деда Филимона» музея «Гармони деда Филимона» играли на гармони, баяне и аккордеоне, исполняли частушки и русские песни.

Снимок экрана 2024-07-21 093618.jpg

Также прошли показы коллекций кружевных изделий мастериц из разных регионов, одежды в стиле стрит-арт с элементами росписи филимоновской игрушки молодежного бренда Школы креативных индустрий «Филимон», а также презентации коллекции женских платков, выполненных по мотивам традиционной тульской игрушки.

Снимок экрана 2024-07-21 093533.jpg

На площадке «Ремесленного двора „Добродей“ прошли мастер-классы по росписи деревянной игрушки и интерактивная программа „Код Левши“ на тему истории промыслов и традиций тульских мастеров.

В музее «Филимоновская игрушка» были представлены работы с конкурсов детских работ «Филимоновское чудо» и профессиональной традиционной и авторской глиняной игрушки «Вся семья любит сказки!».

Снимок экрана 2024-07-21 093635.jpg

В новом выставочном пространстве на ул. Карла Маркса открылась выставка живописных работ, выполненных по мотивам традиционной глиняной игрушки «Глиняная сказка». На ней было представлено порядка 60 живописных полотен тульских, московских и кировских мастеров, выставка сопровождалась показательными мастер-классами тульских и московских художников.

Музей «Филимоновская игрушка» представил коллекцию почтовых открыток по мотивам филимоновской игрушки «В Одоев за вдохновением!» и выставку плакатов по теме фестиваля, здесь же развернулись выставки «Текстильный дизайн. Знаки традиции», «Филимоновская игрушка в кружеве» и фотовыставка «Кружевокружение». Кружевницы провели мастер-шоу по изготовлению кружевных изделий.

Фестиваль посетили порядка 6 тысяч человек.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 11:15 0
Другие статьи по темам
Событие
фестивальфилимоновская игрушкапесни
Люди
Ирина Иванова
Место
ОдоевТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
SHAMAN устроил митинг-концерт против YouTube: певец ответил на блокировку своего канала
SHAMAN устроил митинг-концерт против YouTube: певец ответил на блокировку своего канала
Тулячка обнаружила в заброшенной квартире аквариум с высохшей черепахой
Тулячка обнаружила в заброшенной квартире аквариум с высохшей черепахой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.