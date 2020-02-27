Змеи Даши Змеевой: У тулячки дома живут лягушки, гекконы и удав

А чтобы прокормить своих животных, девушка разводит дома мух, крыс и мышей.

Неэкзотические животные

Даша Змеева — сотрудница Тульского экзотариума. Практически с детства увлечена рептилиями. Сейчас у нее живут более 40 холоднокровных животных — бородатая агама, свиноносая змея, калифорнийские королевские змеи, колумбийский удав, древолазы, гекконы… Точное количество своих питомцев хозяйка назвать не может — давно потеряла им счет.

- Рептилии не требуют много места, особенно змеи. Если, конечно, мы не говорим об огромных питонах. Когда говорю людям, сколько змей у меня живут, всем почему-то кажется, что змеи буквально ползают по квартире. Конечно, это не так.

У меня на полках и стеллажах стоят специальные террариумы, в которых рептилии и живут. Змея длиной в метр — это небольшой «шнурок», который свернется калачиком в своем доме, его толком-то и не видно. Кстати, люди, которые содержат королевских питонов, могут умещать в квартире до 50−60 особей.



Бородатая агама.

Своих животных Даша экзотическими не признает. Говорит, это довольно распространенная живность, которую давным-давно заводят в домах частные владельцы.

- Эти животные десятилетиями успешно разводятся в неволе. Из природы их давно никто не отлавливает. Например, бородатые агамы – одни из самых любимых домашних рептилий. Они красивые, разноцветные, встречаются желтые, белые, красные...

Почему именно хладнокровные? - Они невероятно красивы, у всех своя фактура, поведение. Главное, что они не требуют такого внимания, которое нужно, к примеру, собаке. Я человек очень занятой, а какая-то зверюшка дома должна быть. На самом деле рептилии — это идеальный вариант. Змеи не очень любят, чтобы их каждый день таскали. А так смотришь в террариум — прикольно, красиво. Кормить раз в неделю или две. Кстати, любовь к этим змеям и лягушкам разделяет и молодой человек Дарьи. У них это семейное хобби.

- У каждой рептилии свои требования. Змее в террариуме абсолютно комфортно. Она очень консервативное животное и никогда не уйдет с места, где ее кормят. Любую рептилию или амфибию ты заводишь «под себя», под свои требования. Лягушек, к примеру, содержать могут не все: они требуют постоянного ухода, кормежки и ...полива.

Свиноносая змея, геккон и древолазы

Мы расскажем о нескольких интересных животных, которые содержит Даша.

- Свиноносой змея называется из-за смешного пятачка. Эти рептилии — жители Северной Америки, южных штатов. Имеют чешую, которая по структуре похожа на «облачение» гремучей змеи, — рассказывает Даша. — Свиноносые змейки небольшие. Умеют притворяться мертвыми! Переворачиваются на спину, открывают свой огромный рот, «выкидывают» язык. Такие интересные ребята! Ведут дневной образ жизни. Строят комичные физиономии, когда их кормишь. Я бы назвала их одними из самых тупых змей. Могут есть друг друга. Если неудобно схватят корм, начнут есть себя. Голубые древолазы в природе ядовиты — они едят специфический корм, из-за которого ядовитые алкалоиды накапливаются в коже. По словам Даши, в неволе эта лягушка безопасна. - Ее можно спокойно трогать руками. Но лучше всё же этого не делать — у нас слишком высокая для них температура тела, у лягушки будет термический шок, может и умереть. Это неконтактные животные, но за ними интересно наблюдать. У них есть взаимоотношения внутри группы. Самки соперничают друг с другом вплоть до убийства. Интересно и их брачное поведение. Самка бегает за самцом, домогается его сама. Древолазы не квакают — у них трели. Например, австралийских квакш я дома никогда не заведу. Когда эта квакша начнет квакать, соседи с ума сойдут, не то что я! А у древолазов спокойное приятное пение. В природе эти животные вымирают сотнями из-за особой болезни. И сделать ничего с этим нельзя. Так что спасением для этих лягушек стали домашние террариумы по всему миру. Домовой геккон — самые идеальные ящерицы для новичков. - Его можно спокойно рекомендовать новичкам, он прост в содержании. Вытерпит все хозяйские «косяки»: перегревы, переохлаждения, пересыхание… Крайне неприхотливая ящерка. Ест мух, мокриц. Некоторые заводчики сажают в один террариум несколько видов животных. Но они не всегда уживаются. А гекконы прекрасно соседствуют, например, с теми же голубыми древолазами, не конфликтуют. Что едят рептилии и где их купить По словам Даши, террариумистика в России стала неплохо развиваться. Заводчики сами разводят самые популярные виды. В соцсетях можно найти группы по продажам рептилий, амфибий. - Со временем у тебя уже очень широкий круг знакомств, ты уже знаешь, у кого какое животное содержится. У меня большое количество рептилий – это просто подарки. Животных в зоомагазинах я никогда не покупала. У них всегда наценка минимум 500 процентов, мне проще купить у заводчика с рук. С доставкой тоже нет проблем — либо сам едешь, в Москву, например, либо кто-то передает через знакомых. В последнее время набирает популярность выставка в Москве, которая проводится дважды в год, называется «Рептилиум». - Ассортимент животных просто огромнейший — от тараканов до варанов. Можно там выбрать и сразу купить. Там же тебе всё расскажут по уходу. Я хоть и много знаю по зоологии, но каждый раз всегда читаю новую литературу, ведь видов рептилий тысячи, и все они очень разные. Бородатых агам обычной расцветки у заводчика с рук можно купить от 1500 до 2000 рублей. Цветовые вариации будут дороже — в районе 5000−10000 рублей. Свиноносые змеи стандартной окраски стоят 3500−4000 рублей. Древолазы недорогие — от 2000 рублей. - Содержать этих животных не накладно. Особенно когда часть корма сам разводишь. Электричество стоит чуть дороже — террариум требует определенной температуры. Даша обращает внимание новичков. Если вы видите очень дешевый ценник на животное, узнайте побольше об особенностях ухода за животными. - Если цена невелика, это будет говорить о заморочках в содержании. Так с древолазами — корм для них нужно разводить. Я развожу бескрылую муху-дрозофилу. Для бородатых агам нужны фрукты, тараканы и мыши. Кстати, Даша Змеева входила в рабочую группу по принятию закона об ответственном обращении с животными. Девушка выступала за содержание ядовитых змей дома. - Закон сырой. Хорошо, что полностью не запретили содержать частникам так называемых экзотических животных. Есть список запрещенных для частных владельцев, который тоже оказался местами безобразный. В перечень вошли сахарные поссумы и белки. Они не сложны в содержании, не опасны. Но Росприроднадзор внес свои поправки. В список запрещенных вошли все семейства аспидовых змей, в которых есть слово «кобра». Неважно, что от нескольких видов не было ни одного смертельного случая за всю историю. Но их туда зачем-то включили. Частников, которые содержат рептилий, этот закон коснулся не сильно. Мне ни от кого не пришлось отказываться.

К слову, в законе есть абзац, амнистирующий людей, которые купили животных из списка запрещенных до 2020 года и могут это подтвердить.