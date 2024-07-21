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«Арсенал» быстрее «КамАЗа». Тула стартовала с двух побед подряд
Фото Алексея Пирязева.

«Арсенал» быстрее «КамАЗа». Тула стартовала с двух побед подряд

«Арсенал» на старте сезона одержал вторую победу, теперь над «КамАЗом», забив единственный мяч в концовке.

Шесть очков из шести — прекрасный старт тульской команды! 

Очевидный факт — гости, с каким бы скепсисом к ним ни относились, на победу наиграли больше «Арсенала». Во всяком случае, у них был один очень хороший момент для взятия ворот, еще пара неплохих, но они не забили. «Арсенал» не создал вообще ничего у чужих ворот, но забил. Вывод из этого простой — «Арсенал» просто более классная команда, которая сумела выжать результат, даже имея очевидные еще проблемы в игре.

О том, что команды мучились на поле, через пару уже месяцев мало кто вспомнит, а результат и три очка останется. Тульская команда стартовала так, как от нее и ждали — со стопроцентным результатом.

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Александр Сторожук еще после первого матча сезона говорил о том, что победа пока дороже командных действий. Набирают ход все, ведь предсезонка была совсем короткой, что там за это время успеешь. Особенно на фоне того, что многие команды кардинально поменяли состав. У того же «Арсенала» вторую игру подряд — сплошные дебюты. Некоторые, правда, вынужденные.

Перед игрой с «КамАЗом» тульская команда лишилась Гелояна — одного из самых обостряющих футболистов лиги, к тому же автора голевого паса в стартовой игре сезона.

У Гелояна проблемы с коленом, и будем надеяться, что не настолько критично. Получивший травму в игре с «Черноморцем» Коротков перед игрой раздавал автографы болельщикам, он тоже не был заявлен.

Отсутствовал и получивший травму Ботака. Такие пробоины в основном составе еще несколько месяцев назад главному тренеру залатать было бы практически невозможно, сейчас же были брошены в бой новые силы.
Не было с первых минут и Сергея Ткачева, которого Александр Сторожук неделю назад заменил необычно рано. А ведь Гелоян и Ткачев — едва ли не главная креативная составляющая нынешнего «Арсенала». Ткачева держали на скамейке запасных до последнего. Вероятно, в расчете на то, что вновь проявит себя его сменщик на фланге Данил Липовой. Но в отсутствие Гелояна и Ткачева с обостряющими действиями и точными передачами было совсем плохо.

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Собственно, это показал уже первый тайм. Игроки «Арсенала» старались, много двигались, но моментов у чужих ворот не создавали. Какая-то угроза чужим воротам возникала только после ударов с дальней дистанции. Запомнился момент Кайнова, который лихо убрал на замахе защитника и пробил с левой. Еще недавно подобных подвигов с пушечными ударами за ним не водилось. Теперь же обороне соперника придется уделять Кайнову повышенное внимание. Вспомним мощный его выстрел в ответной игре с «Нижним Новгородом». Да и на этой неделе пресс-служба тульской команды порадовала видеозаписью с тренировки, когда Кайнов вонзил мяч под перекладину метров с тридцати.

Думается, самый жирный голевой момент матча в концовке первого тайма, когда Левашов потащил мяч после удара с близкого расстояния Караева, как раз и связан с тем, что у хозяев в собственной конструктивной игре практически ничего не получалось кроме давления. Команда соперника начала смелеть и попробовала организовать свои шансы отличиться.

До момента Караева был ведь еще один, когда Левашов сыграл надежно и самоотверженно, выйдя на перехват проникающего паса в штрафную.

Ну и момент того же Караева в самом дебюте встречи тоже не забываем. Здесь ему, правда, было сложнее пробить вратаря, пространства между нападающим и выскочившим навстречу Левашовым практически не оставалось, тем не менее. 

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Кто бы мог ожидать, что скромные по своим амбициям гости по созданным голевым моментам будут иметь практически полное преимущество в этом матче. Отреагировал на происходящее и Александр Сторожук, демонстративно выпустив после перерыва сразу четырех новых игроков. Кто-то в похожей ситуации пошутил: мог бы заменить всех, заменил бы. Конечно, на своем поле действовать надо агрессивнее. 

Замены оживили игру, но не настолько кардинально. По-прежнему было много борьбы и борьбы, однако голевые моменты у ворот обеих команд исчезли совсем. Оставалось надеяться на то, что количество перейдет в качество и нечто случится само собой. Так и произошло. Был назначен штрафной, достаточно далеко от ворот гостей. К мячу подошел Большаков и пульнул в скопление игроков в центре.

Мяч с наклювом пролетел над головами игроков и свалился точно в ноги вратарю гостей. Конечно, отчасти в пропущенном мяче виноват вратарь, кто же еще. Но и исполнение было на уровне.

Мяч вылетел из скопления игроков, пара футболистов пытались по пути подставить голову под его полет, и голкиперу было очень сложно держать ситуацию под контролем. При этом сказать, что мяч родился совсем из ничего, тоже нельзя. Все-таки давление-то Арсенал во втором тайме создавал. 

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Оценки случившемуся после матча были диаметрально противоположными. Главный тренер «КамАЗа» Ильдар Ахметзянов назвал прошедший поединок интересным и хорошим. Похвалил свою команду за самоотдачу и за то, что держали свою модель. Хвалить было за что. В прошлой выездной игре в Туле команда из Набережных Челнов не создала у чужих ворот вообще ничего, в этой — сразу несколько хороших возможностей. Для традиционно бдительного в обороне «Арсенала» это практически чп.

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Александр Сторожук констатировал то, что и так было очевидно — четыре замены в перерыве следствие недовольства игрой. Слишком многое позволяли сопернику. Также он согласился с тем, что команда пока далека от идеального состояния. Появившийся во втором тайме Цараев, по его словам, вообще пришел за неделю до начала сезона. 

Отметим, что нового нападающего Максима Турищева, перешедшего в Тулу за несколько дней до матча, не было даже в заявке. Сторожук безусловно ищет замену Окоронкво, но не бросает новичков сразу в бой. В первых двух матчах дал попробовать себя проявить другим. В игре с «Черноморцем» на острие был Минаев, и поучаствовал в голевой атаке. Против «КамАЗа» бился Азявин, приход которого несколько месяцев назад был воспринят с надеждой, все-таки лучший бомбардир второй лиги. Соперник, впрочем, тоже об этом помнил, и мяч до Азявина практически не доходил. По матчу Азявин запомнился разве что жестким столкновением головами с защитником соперника, когда обоим пришлось срочно оказывать помощь. Теперь ждем дебюта Турищева.

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Но тем, кто уже готов делать выводы, напомним, что год назад, на старте сезона Окоронкво тоже не производил особого впечатления в атаке. Все-таки в модели игры Сторожука многое значат налаженное командное взаимодействие, с хорошим контролем мяча, когда каждый из футболистов знает свой маневр. Не зря в одном из недавних интервью главный тренер заявил, что не верит ни в какие тимбилдинги, только в тренировочный процесс. После «КамАЗа» он на эту тему заметил, что много внимания на тренировках посвящали времени позиционной атаке. Но в этой игре не все футболисты показали то, что могут.

Неделю назад мы писали, что у «Арсенала» удобный календарь на старте, который позволяет набрать ход и сделать накопления в турнирной таблице. Но свои очки в этих матчах терять нельзя. В этом смысле идем по графику. Что отметил и тренер соперника Ахметзянов, заметивший, что важен дух победителя, у «Арсенала» он есть. А дух победителя можно наработать только за счет игры и результата, просто говорить об этом недостаточно.

статистика матча

«Арсенал» — «КамАЗ» — 1:0 (0:0).
Гол: Большаков (74).
«Арсенал»: Левашов, Бердников, Большаков, Печенкин, Жилкин (Хабибов, 46), Шевченко (Раздорских, 46), Кайнов, Дмитриев (Цараев, 46), Липовой (Ткачёв, 85), Никитин (Попов, 46), Азявин.
Предупреждены: Цараев, Большаков — Козлов, Кусяпов.
Судья — Николай Волошин (Смоленск).
20 июля. Тула. Центральный стадион.
 

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