«Арсенал» быстрее «КамАЗа». Тула стартовала с двух побед подряд

Фото Алексея Пирязева.

Шесть очков из шести — прекрасный старт тульской команды!

Очевидный факт — гости, с каким бы скепсисом к ним ни относились, на победу наиграли больше «Арсенала». Во всяком случае, у них был один очень хороший момент для взятия ворот, еще пара неплохих, но они не забили. «Арсенал» не создал вообще ничего у чужих ворот, но забил. Вывод из этого простой — «Арсенал» просто более классная команда, которая сумела выжать результат, даже имея очевидные еще проблемы в игре.

О том, что команды мучились на поле, через пару уже месяцев мало кто вспомнит, а результат и три очка останется. Тульская команда стартовала так, как от нее и ждали — со стопроцентным результатом.

Александр Сторожук еще после первого матча сезона говорил о том, что победа пока дороже командных действий. Набирают ход все, ведь предсезонка была совсем короткой, что там за это время успеешь. Особенно на фоне того, что многие команды кардинально поменяли состав. У того же «Арсенала» вторую игру подряд — сплошные дебюты. Некоторые, правда, вынужденные.

Перед игрой с «КамАЗом» тульская команда лишилась Гелояна — одного из самых обостряющих футболистов лиги, к тому же автора голевого паса в стартовой игре сезона.

У Гелояна проблемы с коленом, и будем надеяться, что не настолько критично. Получивший травму в игре с «Черноморцем» Коротков перед игрой раздавал автографы болельщикам, он тоже не был заявлен.

Отсутствовал и получивший травму Ботака. Такие пробоины в основном составе еще несколько месяцев назад главному тренеру залатать было бы практически невозможно, сейчас же были брошены в бой новые силы.

Не было с первых минут и Сергея Ткачева, которого Александр Сторожук неделю назад заменил необычно рано. А ведь Гелоян и Ткачев — едва ли не главная креативная составляющая нынешнего «Арсенала». Ткачева держали на скамейке запасных до последнего. Вероятно, в расчете на то, что вновь проявит себя его сменщик на фланге Данил Липовой. Но в отсутствие Гелояна и Ткачева с обостряющими действиями и точными передачами было совсем плохо.

Собственно, это показал уже первый тайм. Игроки «Арсенала» старались, много двигались, но моментов у чужих ворот не создавали. Какая-то угроза чужим воротам возникала только после ударов с дальней дистанции. Запомнился момент Кайнова, который лихо убрал на замахе защитника и пробил с левой. Еще недавно подобных подвигов с пушечными ударами за ним не водилось. Теперь же обороне соперника придется уделять Кайнову повышенное внимание. Вспомним мощный его выстрел в ответной игре с «Нижним Новгородом». Да и на этой неделе пресс-служба тульской команды порадовала видеозаписью с тренировки, когда Кайнов вонзил мяч под перекладину метров с тридцати.

Думается, самый жирный голевой момент матча в концовке первого тайма, когда Левашов потащил мяч после удара с близкого расстояния Караева, как раз и связан с тем, что у хозяев в собственной конструктивной игре практически ничего не получалось кроме давления. Команда соперника начала смелеть и попробовала организовать свои шансы отличиться.

До момента Караева был ведь еще один, когда Левашов сыграл надежно и самоотверженно, выйдя на перехват проникающего паса в штрафную.

Ну и момент того же Караева в самом дебюте встречи тоже не забываем. Здесь ему, правда, было сложнее пробить вратаря, пространства между нападающим и выскочившим навстречу Левашовым практически не оставалось, тем не менее.



Кто бы мог ожидать, что скромные по своим амбициям гости по созданным голевым моментам будут иметь практически полное преимущество в этом матче. Отреагировал на происходящее и Александр Сторожук, демонстративно выпустив после перерыва сразу четырех новых игроков. Кто-то в похожей ситуации пошутил: мог бы заменить всех, заменил бы. Конечно, на своем поле действовать надо агрессивнее.

Замены оживили игру, но не настолько кардинально. По-прежнему было много борьбы и борьбы, однако голевые моменты у ворот обеих команд исчезли совсем. Оставалось надеяться на то, что количество перейдет в качество и нечто случится само собой. Так и произошло. Был назначен штрафной, достаточно далеко от ворот гостей. К мячу подошел Большаков и пульнул в скопление игроков в центре.

Мяч с наклювом пролетел над головами игроков и свалился точно в ноги вратарю гостей. Конечно, отчасти в пропущенном мяче виноват вратарь, кто же еще. Но и исполнение было на уровне.

Мяч вылетел из скопления игроков, пара футболистов пытались по пути подставить голову под его полет, и голкиперу было очень сложно держать ситуацию под контролем. При этом сказать, что мяч родился совсем из ничего, тоже нельзя. Все-таки давление-то Арсенал во втором тайме создавал.

Оценки случившемуся после матча были диаметрально противоположными. Главный тренер «КамАЗа» Ильдар Ахметзянов назвал прошедший поединок интересным и хорошим. Похвалил свою команду за самоотдачу и за то, что держали свою модель. Хвалить было за что. В прошлой выездной игре в Туле команда из Набережных Челнов не создала у чужих ворот вообще ничего, в этой — сразу несколько хороших возможностей. Для традиционно бдительного в обороне «Арсенала» это практически чп.



Александр Сторожук констатировал то, что и так было очевидно — четыре замены в перерыве следствие недовольства игрой. Слишком многое позволяли сопернику. Также он согласился с тем, что команда пока далека от идеального состояния. Появившийся во втором тайме Цараев, по его словам, вообще пришел за неделю до начала сезона.

Отметим, что нового нападающего Максима Турищева, перешедшего в Тулу за несколько дней до матча, не было даже в заявке. Сторожук безусловно ищет замену Окоронкво, но не бросает новичков сразу в бой. В первых двух матчах дал попробовать себя проявить другим. В игре с «Черноморцем» на острие был Минаев, и поучаствовал в голевой атаке. Против «КамАЗа» бился Азявин, приход которого несколько месяцев назад был воспринят с надеждой, все-таки лучший бомбардир второй лиги. Соперник, впрочем, тоже об этом помнил, и мяч до Азявина практически не доходил. По матчу Азявин запомнился разве что жестким столкновением головами с защитником соперника, когда обоим пришлось срочно оказывать помощь. Теперь ждем дебюта Турищева.

Но тем, кто уже готов делать выводы, напомним, что год назад, на старте сезона Окоронкво тоже не производил особого впечатления в атаке. Все-таки в модели игры Сторожука многое значат налаженное командное взаимодействие, с хорошим контролем мяча, когда каждый из футболистов знает свой маневр. Не зря в одном из недавних интервью главный тренер заявил, что не верит ни в какие тимбилдинги, только в тренировочный процесс. После «КамАЗа» он на эту тему заметил, что много внимания на тренировках посвящали времени позиционной атаке. Но в этой игре не все футболисты показали то, что могут.

Неделю назад мы писали, что у «Арсенала» удобный календарь на старте, который позволяет набрать ход и сделать накопления в турнирной таблице. Но свои очки в этих матчах терять нельзя. В этом смысле идем по графику. Что отметил и тренер соперника Ахметзянов, заметивший, что важен дух победителя, у «Арсенала» он есть. А дух победителя можно наработать только за счет игры и результата, просто говорить об этом недостаточно.

статистика матча

«Арсенал» — «КамАЗ» — 1:0 (0:0).

Гол: Большаков (74).

«Арсенал»: Левашов, Бердников, Большаков, Печенкин, Жилкин (Хабибов, 46), Шевченко (Раздорских, 46), Кайнов, Дмитриев (Цараев, 46), Липовой (Ткачёв, 85), Никитин (Попов, 46), Азявин.

Предупреждены: Цараев, Большаков — Козлов, Кусяпов.

Судья — Николай Волошин (Смоленск).

20 июля. Тула. Центральный стадион.

