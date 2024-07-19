В Туле трактор сбил светофор и скрылся: видео

Кадр из видео.

Вероятно, водитель не заметил того, что задел конструкцию.

Вечером 18 июля на пересечении улиц Николая Руднева и Станиславского водитель трактора сбил светофор и скрылся с места ДТП. Видео момента опубликовано в телеграм-канале «Тула. Транспорт»:

Сообщается, что виновника быстро установили.