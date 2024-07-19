В Туле трактор сбил светофор и скрылся: видео

Вечером 18 июля на пересечении улиц Николая Руднева и Станиславского водитель трактора сбил светофор и скрылся с места ДТП. Видео момента опубликовано в телеграм-канале «Тула. Транспорт»:
Сообщается, что виновника быстро установили.
Вероятно, водитель не заметил того, что задел конструкцию.
Вечером 18 июля на пересечении улиц Николая Руднева и Станиславского водитель трактора сбил светофор и скрылся с места ДТП. Видео момента опубликовано в телеграм-канале «Тула. Транспорт»:
Сообщается, что виновника быстро установили.
Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте
Перейти во ВКонтакте