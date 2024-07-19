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В Туле трактор сбил светофор и скрылся: видео
Кадр из видео.

В Туле трактор сбил светофор и скрылся: видео

Вероятно, водитель не заметил того, что задел конструкцию.

Вечером 18 июля на пересечении улиц Николая Руднева и Станиславского водитель трактора сбил светофор и скрылся с места ДТП. Видео момента опубликовано в телеграм-канале «Тула. Транспорт»:

Сообщается, что виновника быстро установили.

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