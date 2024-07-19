Лазерный резектоскоп: в Тульском онкодиспансере внедрен новый метод борьбы с раком

Туляк Сергей Карпов (имя изменено. — Прим. ред.) не из тех, кто с каждым «ой, что-то заболело» бежит к врачу. Понял, что пора, только когда в моче обнаружилась кровь. Он отправился в поликлинику по месту жительства, его обследовали, и оказалось, что у пациента два рецидивных образования: опухоль мочевого пузыря и аденома простаты.

Первый раз мужчине выполнили операцию по удалению опухоли в Москве в 2015 году. В этом году Карпов получил направление уже в Тульский онкологический центр и 4 июля был госпитализирован.

После осмотра ему назначили эндоскопическую операцию с помощью лазерного резектоскопа. Карпов оказался в числе первых пациентов, которым не пришлось ехать в соседний регион для лечения. Теперь такие операции выполняются в Туле.

В ходе вмешательства удалили образования на мочевом пузыре и предстательной железе. Через несколько дней после операции был составлен план дальнейшего лечения и мужчину выписали. Пациент пообещал, что теперь будет регулярно посещать врача и выполнять все рекомендации.

Лазерный резектоскоп начал применяться в Тульском онкологическом диспансере в июле. За две недели выполнено четыре операции. Сегодня был аналогичным образом прооперирован пятый пациент.

— Лазеры сегодня являются самым современным методом лечения онкологии, — рассказал заведующий отделением онкоурологии Александр Петряев. — У нас в отделении есть две системы. Одна диодная лазерная — для фотодинамической терапии, другая — тулиевый лазер, он применяется для удаления онкологических и других образований. Теперь есть возможность выполнять широкий спектр операций. Кроме этого, наша лазерная система оснащена морцеллятором, единственным в Тульской области. Он позволяет ткани срезать, а затем извлечь.

Анастасия Лапаткина, онкоуролог:

Анастасия Лапаткина — Лазерная методика позволяет лечить такие заболевания, как рак мочевого пузыря, рак уретры, рак верхних мочевых путей, также для лечения предраковых состояний и урологических заболеваний: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, склероз шейки мочевого пузыря и аденомы простаты, камни мочевого пузыря и многие другие. Тулиевый лазер нашел широкое применение в лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Операция позволяет восстановить адекватный отток мочи. Она выполняется без разреза, через мочеиспускательный канал: сначала выполняется отсечение аденомотозных узлов, а затем происходит морцелляция — измельчение и извлечение удаленных тканей через мочевой канал.

Пациентам такая технология дает огромные преимущества: минимальная травматичность, быстрое восстановление и минимальное количество осложнений в послеоперационном и интраоперационном периодах. Благодаря этому человек сможет быстрее вернуть свою трудоспособность и вести обычный образ жизни или начать следующий этап онкологического лечения. Раньше на восстановительный этап уходило порядка двух месяцев.

Сократилось и время проведения операции в среднем 2—2,5 часа до 40 минут — часа. Это увеличивает почти в два раза количество пациентов, которых можно оперировать за один день.

Ну и самое важное для тех, кому положена такая операция: теперь нет необходимости получать квоту и ехать на операцию в Москву, Санкт-Петербург и другие города. Лечение доступно в Туле. На данный момент одна—две таких операции выполняются ежедневно, в перспективе их количество будет увеличено.