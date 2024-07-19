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«Металлурги» против «ПМХ»: в Ледовом дворце состоялся товарищеский хоккейный матч

«Металлурги» против «ПМХ»: в Ледовом дворце состоялся товарищеский хоккейный матч

Матч между командами УК «ПМХ» и сборной Тулачермета и Промсорт-Тулы прошел в преддверии Дня металлурга.

Не только хорошо работать, но и вести активный образ жизни и заниматься спортом. Таковы современные металлурги. Вечером 18 июля в Ледовом дворце в преддверии Дня металлурга состоялся дружеский матч между командами УК «ПМХ» и сборной Тулачермета и Промсорт-Тулы. 

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Сергей Хоинок третий год работает на Тулачермете мастером строительно-монтажного управления:

— Я играю в хоккей с 2008 года. Когда на предприятии стали собрать команду, то, конечно же, подал заявку. Это здорово, когда поддерживается спортивный дух. Хоккей — мужской вид спорта. Ну и в целом это сплачивает весь коллектив. Молодые специалисты видят пример старшего и тянутся за ним. Мне за 50, я еще играю и планирую как минимум до 60 лет точно играть!

Около тысячи сотрудников предприятий пришли поддержать команды.

В ожидании начала спортивного праздника для гостей был приготовлен аквагрим, множество активностей для детей и взрослых, бесплатный буфет, выступление кавер-групп. Все это создавало непередаваемую атмосферу.

— Поздравляю всех вас с этим знаменательным спортивным событием и предстоящим Днем металлурга. Хочу поблагодарить президента Промышленно-металлургического холдинга Евгения Зубицкого за поддержку спорта. Корпоративные команды тульской площадки представлены во всех любительских лигах области. Уверен, что сегодня на льду будет жарко, — сказал в приветственной речи министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

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Хоккеистам предстояло отыграть три периода по 15 минут. В первом периоде команды присматривались друг к другу, проверяя оборону. Первая шайба попала в ворота сборной команды «Металлург» лишь на 10-й минуте.

Ее автором стал президент УК «ПМХ» Евгений Зубицкий. Во втором отрезке металлурги и сталевары уверенно вошли в игру и сделали счет 3:1 в свою пользу. Управленцы оперативно сравняли, а затем и вовсе вышли вперед — 5:3. В концовке «Металлурги» забросили еще одну шайбу, но времени, чтобы отыграться, у них, к сожалению, не осталось. В зрелищном поединке победила команда УК «ПМХ» со счетом 5:4.

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Председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, управляющий директор Тулачермета Сергей Дьяков и генеральный директор Промсорт-Тулы Николай Мухранов вручили хоккеистам золотые и серебряные медали. 

Победителю достался памятный кубок, сделанный в форме тульского самовара.

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Александр Мокрушин, мастер ЦЛА:

Александр Мокрушин

— Атмосфера просто потрясающая! Мне с сыном все очень понравилось: попкорн, живая музыка, много активностей. Матч тоже захватывающий, мы болели за «Металлург», ребята молодцы, выложились по полной. Спасибо руководству предприятия за праздничное настроение!

Итоги игры прокомментировал Евгений Зубицкий, президент УК «ПМХ»:

— Впечатление от игры великолепное! Матч был непредсказуемым, обе команды хотели победить. В последние две минуты была очень жесткая напряженная игра. Спасибо сопернику за игру, ну а болельщикам — за активную поддержу. Благодаря им праздник удался!

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