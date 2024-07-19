  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области зафиксировали больше 100 случаев самозахвата земли - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области зафиксировали больше 100 случаев самозахвата земли
Фото: ru.freepik.com.

В Тульской области зафиксировали больше 100 случаев самозахвата земли

Всем нарушителям теперь грозят штрафы.

В первом полугодии 2024 года специалисты Росреестра нашли 846 нарушений требований земельного законодательства, 107 из которых — самовольное занятие территорий.

— На сегодняшний день данный вид нарушения является одним из частых в сфере земельного законодательства. Под самовольным занятием подразумевается использование земельного участка лицом, не имеющим прав на указанный земельный участок, — уточнили в пресс-службе ведомства. 

Напомним, незаконные землепользователи попадают под административную ответственность. Сумма штрафа зависит от того, стоит ли участок на кадастровом учёте и определена ли кадастровая стоимость данного земельного надела.

Если таковая имеется, то по статье 7.1 КоАП РФ суммы штрафов составят:

  • для гражданских лиц — 1-1.5% от кадастровой стоимости, но не менее 5 тыс. рублей;
  • должностные лица — 1-1.5% от кадастровой оценки, но не менее 20 тыс. рублей;
  • юридические лица — 2–3%; минимальный штраф не меньше 100 тыс. рублей. 

В случаях, когда кадастровая стоимость не определена, штрафы составят:

  • для гражданских лиц от 5 до 10 тыс. рублей;
  • должностным лицам от 20 до 50 тыс. рублей;
  • юридическим лицам от 100 до 200 тыс. рублей.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 10:30 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
самовольный захват землиРосреестр

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
ВЦИОМ: 81% россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам
ВЦИОМ: 81% россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам
В тульской «Октаве» откроется выставка с привидениями
В тульской «Октаве» откроется выставка с привидениями
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.