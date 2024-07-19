В Тульской области зафиксировали больше 100 случаев самозахвата земли

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Всем нарушителям теперь грозят штрафы.

В первом полугодии 2024 года специалисты Росреестра нашли 846 нарушений требований земельного законодательства, 107 из которых — самовольное занятие территорий.

— На сегодняшний день данный вид нарушения является одним из частых в сфере земельного законодательства. Под самовольным занятием подразумевается использование земельного участка лицом, не имеющим прав на указанный земельный участок, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, незаконные землепользователи попадают под административную ответственность. Сумма штрафа зависит от того, стоит ли участок на кадастровом учёте и определена ли кадастровая стоимость данного земельного надела.

Если таковая имеется, то по статье 7.1 КоАП РФ суммы штрафов составят:

для гражданских лиц — 1-1.5% от кадастровой стоимости, но не менее 5 тыс. рублей;

должностные лица — 1-1.5% от кадастровой оценки, но не менее 20 тыс. рублей;

юридические лица — 2–3%; минимальный штраф не меньше 100 тыс. рублей.

В случаях, когда кадастровая стоимость не определена, штрафы составят: