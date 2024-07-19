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В тульской «Октаве» откроется выставка с привидениями
Фото предоставлено кластером «Октава».

В тульской «Октаве» откроется выставка с привидениями

Выставка откроется 27 июля.

«Октава» представит в своем выставочном пространстве инсталляцию Романа Сакина «Афинская школа» (6+). 

— В текущий исторический момент проект Сакина приобретает особую актуальность: общество переживает период стремительных перемен, не позволяющий искать поддержки в мыслях о будущем — оно остается туманным и незримым. В разные исторические эпохи в такие моменты человеку свойственно опираться на представление о «золотом веке» человечества, сохраняющем представление о безусловных ценностях и высоких принципах гуманизма, — сказано в пресс-релизе выставки. 

Воссозданная на выставке афинская школа имеет три помещения: учебный класс, столовую и спальню. В спальне можно увидеть мистический розыгрыш учеников, которые во время «тихого часа» оставили вместо себя взлетающие с кроватей привидения, сделанные из простыней.

Выставка откроется 27 июля. Увидеть экспозицию в Туле можно до 4 ноября. 

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