В Ефремовском районе сохранится чрезвычайная степень пожароопасности

Фото Алексея Пирязева.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период 19–21 июля в Ефремовском районе Тульской области сохранится чрезвычайная степень пожароопасности (5-й класс).

Телефоны экстренных служб: 112, 101.