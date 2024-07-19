В Ефремовском районе сохранится чрезвычайная степень пожароопасности

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период 19–21 июля в Ефремовском районе Тульской области сохранится чрезвычайная степень пожароопасности (5-й класс).
Телефоны экстренных служб: 112, 101.
В регионе объявлено метеопредупреждение.
По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период 19–21 июля в Ефремовском районе Тульской области сохранится чрезвычайная степень пожароопасности (5-й класс).
Телефоны экстренных служб: 112, 101.
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