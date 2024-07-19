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В Ефремовском районе сохранится чрезвычайная степень пожароопасности
Фото Алексея Пирязева.

В Ефремовском районе сохранится чрезвычайная степень пожароопасности

В регионе объявлено метеопредупреждение.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период 19–21 июля в Ефремовском районе Тульской области сохранится чрезвычайная степень пожароопасности (5-й класс).

Телефоны экстренных служб: 112, 101.

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сегодня, в 12:14 0
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