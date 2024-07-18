  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Туле не будут продавать алкоголь 20 июля - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Где в Туле не будут продавать алкоголь 20 июля

Где в Туле не будут продавать алкоголь 20 июля

В связи с проведением футбольного матча в 19.00 на стадионе «Арсенал» введут ограничения.

В соответствии с законом Тульской области запретят продажу алкоголя на расстоянии менее 1000 метров от входа в стадион.

Ограничения будут действовать за три часа до начала матча, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

— Для удобства покупателей хозяйствующим субъектам рекомендуется заблаговременно разместить в своих предприятиях торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от стадиона, информацию об ограничении продажи алкоголя во время проведения мероприятия, с 16.00 до 22.00, — отметили в администрации Тулы. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:06 0
Другие статьи по темам
Событие
ограничения продажи алкоголя
Место
администрация Тулыстадион Арсенал

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульское УФАС встало на защиту подрядчика, сорвавшего контракт на сумму более 2,6 млн рублей
Тульское УФАС встало на защиту подрядчика, сорвавшего контракт на сумму более 2,6 млн рублей
В Заречье продолжаются работы по перекладке магистрального водовода за 1,3 млрд рублей
В Заречье продолжаются работы по перекладке магистрального водовода за 1,3 млрд рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.