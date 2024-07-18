Где в Туле не будут продавать алкоголь 20 июля

В связи с проведением футбольного матча в 19.00 на стадионе «Арсенал» введут ограничения.

В соответствии с законом Тульской области запретят продажу алкоголя на расстоянии менее 1000 метров от входа в стадион.

Ограничения будут действовать за три часа до начала матча, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

— Для удобства покупателей хозяйствующим субъектам рекомендуется заблаговременно разместить в своих предприятиях торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от стадиона, информацию об ограничении продажи алкоголя во время проведения мероприятия, с 16.00 до 22.00, — отметили в администрации Тулы.